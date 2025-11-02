Nur wenige Monate nach seinem Abschied vom FC Liverpool kehrt Trent Alexander-Arnold am Dienstag mit Real Madrid an alte Wirkungsstätte zurück. Vor dem Wiedersehen mit der alten Liebe hat der 27-Jährige über seine Erwartungen und Gefühle gesprochen.
"Egal was passiert": Trent Alexander-Arnold von Real Madrid gibt emotionale Einblicke vor Rückkehr zum FC Liverpool
- Getty Images Sport
WAS WURDE GESAGT?
Er freue sich darauf, auch wenn es ein "sehr, sehr schwieriges Spiel" sei und er "gemischte Gefühle" empfinde.
"Wie ich empfangen werde, ist die Entscheidung der Fans", erzählte Alexander-Arnold bei Amazon Prime Sport. "Ich werde den Verein immer lieben, ich werde immer ein Fan des Vereins bleiben. Ich werde immer dankbar sein für die Chancen und die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben - sie werden mich mein Leben lang begleiten. Egal was passiert, meine Gefühle gegenüber Liverpool werden sich nicht ändern. Ich habe dort Erinnerungen, die mich ein Leben lang begleiten werden, und egal, wie ich empfangen werde, daran wird sich nichts ändern."
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Als Ende August die Auslosung für die Champions League stattfand, war eines der Schlagzeilenthemen das Aufeinandertreffen von Liverpool und Madrid – nur wenige Monate, nachdem Alexander-Arnold die Reds gegen Los Blancos getauscht hatte.
Die Nachricht vom bevorstehenden Wechsel des 27-Jährigen zum spanischen Spitzenklub hatte viele Liverpool-Fans gegen den Verteidiger aufgebracht, einige buhten ihn bei seinen letzten Einsätzen für den Premier-League-Klub gar aus, ein Verhalten, das damals Ex-Trainer Jürgen Klopp auf den Plan rief, der ein großer Förderer Alexander-Arnolds gewesen war.
DIE TRANSFERGESCHICHTE:
Alexander-Arnold verbrachte fast 20 Jahre beim Vorzeigeklub seiner Geburtsstadt Liverpool, mit dem er als Profi und vor allem absoluter Leistungsträger zwei Meisterschaften und den Titel in der Champions League gewann.
Eine nicht unbedeutende Rolle bei seinem Wechsel nach Madrid soll Jude Bellingham gespielt haben, mit dem Alexander-Arnold bei der englischen Nationalmannschaft zusammenspielt.
"Es gab viele Spekulationen, das Gerede um 'Agent Jude'. Das war vor allem in seiner ersten Saison bei Real so. Wir trafen uns in den Trainingslagern der englischen Nationalmannschaft und alle wollten wissen, wie es hinter den Kulissen aussieht", erzählte TAA. "Er sprach in den höchsten Tönen von seinem Verein und am Ende hatte ich mich entschieden, dass ich eine Veränderung brauchte. Ich wollte eine neue Herausforderung auf und neben dem Platz."
- Getty Images Sport
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Nach vielen erfolgreichen Jahren in Liverpool ist Alexander-Arnold in Madrid noch nicht richtig angekommen, was auch an einer Oberschenkelverletzung lag, die er sich in der Frühphase der Saison zuzog.
Zuletzt stand er zwar wieder im Kader von Xabi Alonso, saß aber sowohl gegen den FC Barcelona (2:1) als auch gegen den FC Valencia (4:0) 90 Minuten auf der Bank. Mehr als ein Kurzeinsatz in Liverpool käme überraschend.