"Egal was passiert": Trent Alexander-Arnold von Real Madrid gibt emotionale Einblicke vor Rückkehr zum FC Liverpool

Er freue sich darauf, auch wenn es ein "sehr, sehr schwieriges Spiel" sei und er "gemischte Gefühle" empfinde.

"Wie ich empfangen werde, ist die Entscheidung der Fans", erzählte Alexander-Arnold bei Amazon Prime Sport. "Ich werde den Verein immer lieben, ich werde immer ein Fan des Vereins bleiben. Ich werde immer dankbar sein für die Chancen und die Dinge, die wir gemeinsam erreicht haben - sie werden mich mein Leben lang begleiten. Egal was passiert, meine Gefühle gegenüber Liverpool werden sich nicht ändern. Ich habe dort Erinnerungen, die mich ein Leben lang begleiten werden, und egal, wie ich empfangen werde, daran wird sich nichts ändern."