"Du Teufelskerl": Türkischer Nationalkeeper Berke Özer setzt seine verrückte Elfmeterserie fort

Der türkische Nationaltorwart Berke Özer vom OSC Lille hat seine verrückte Elfmeterserie in der Europa League fortgesetzt.
WAS IST PASSIERT?
Im Heimspiel gegen PAOK Saloniki am Donnerstagabend parierte Özer in der 71. Minute einen Elfmeter von Andrija Zivkovic stark. "Du Teufelskerl", feierte Florian von Stackelberg, Kommentator bei RTL+, den 25-Jährigen für seine neuerliche Glanztat.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Özer hatte schon am vergangenen Europa-League-Spieltag Anfang Oktober Schlagzeilen gemacht. Bei Lilles 1:0-Sieg bei der AS Rom hielt er auf kuriose Art und Weise sogar drei Elfmeter am Stück.
Zunächst parierte Özer gegen Artem Dovbyk. Der Strafstoß der Italiener wurde jedoch wiederholt, da ein Teamkollege Özers zu früh in den Strafraum gelaufen war. Auch beim zweiten Versuch war für die Roma kein Vorbeikommen an Özer, erneut hielt er gegen Dovbyk - doch wieder vergeblich. Denn eine VAR-Überprüfung ergab, dass der Torwart seine Linie zu früh verlassen hatte, die Roma durfte den Elfmeter also noch einmal wiederholen. Unglaublich, aber wahr: Özer parierte auch ein drittes Mal binnen kürzester Zeit, nun gegen Matias Soule. Diesmal ging auch alles mit rechten Dingen zu und der Elfer wurde kein weiteres Mal wiederholt.
WUSSTEST DU?
In der kurz darauf folgenden Länderspielpause sorgte Özer dann wieder für Aufsehen. Er reiste nämlich vorzeitig von der türkischen Nationalmannschaft ab, weil er nicht zum Einsatz kommen sollte. Bis dato hat Özer zwei Länderspiele für die Türkei absolviert, die Nummer 1 ist aktuell aber Ugurcan Cakir von Galatasaray.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Özer war im Sommer von Eyüpspor nach Lille gewechselt. Für den französischen Topklub hat er bisher zehn Einsätze absolviert.
Am Donnerstag nutzte der parierte Elfmeter beim Stand von 2:3 aus Sicht Lilles übrigens nichts. PAOK traf kurz darauf zum vierten Mal, den Franzosen gelang in der Folge nur noch der Anschlusstreffer zum 3:4-Endstand. Damit fiel Lille in der Tabelle der Europa-League-Ligaphase vorerst aus den Top-8 heraus.
In der Ligue 1 sind Özer und Co. aktuell Tabellensechster. Die nächsten Punkte sollen am Sonntag her, wenn man Aufsteiger FC Metz zu Gast hat.