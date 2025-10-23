"Du Teufelskerl": Türkischer Nationalkeeper Berke Özer setzt seine verrückte Elfmeterserie fort

Özer hatte schon am vergangenen Europa-League-Spieltag Anfang Oktober Schlagzeilen gemacht. Bei Lilles 1:0-Sieg bei der AS Rom hielt er auf kuriose Art und Weise sogar drei Elfmeter am Stück.

Zunächst parierte Özer gegen Artem Dovbyk. Der Strafstoß der Italiener wurde jedoch wiederholt, da ein Teamkollege Özers zu früh in den Strafraum gelaufen war. Auch beim zweiten Versuch war für die Roma kein Vorbeikommen an Özer, erneut hielt er gegen Dovbyk - doch wieder vergeblich. Denn eine VAR-Überprüfung ergab, dass der Torwart seine Linie zu früh verlassen hatte, die Roma durfte den Elfmeter also noch einmal wiederholen. Unglaublich, aber wahr: Özer parierte auch ein drittes Mal binnen kürzester Zeit, nun gegen Matias Soule. Diesmal ging auch alles mit rechten Dingen zu und der Elfer wurde kein weiteres Mal wiederholt.