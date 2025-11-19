"Du musst aufhören, Tore zu schießen": Überraschende Ansage des FC Barcelona an Robert Lewandowski - wegen 2,5 Millionen Euro

"Robert, du musst aufhören Tore an den letzten beiden Spieltagen zu schießen", lautete demnach die Ansage des Vereins an den polnischen Stürmer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Barca unter Trainer Xavi bereits den Gewinn des Meistertitels perfekt gemacht, sodass das Team auf die Punkte nicht mehr angewiesen war.

Hintergrund der kuriosen Aufforderung war demnach eine Klausel im Vertrag des Polen, die der FC Bayern beim Wechsel 2022 ausgehandelt hatte: Die Münchner hätten für den Fall, dass Lewandowski in Spaniens LaLiga 25 Saisontore macht, zusätzlich zu ihrer Ablösesumme noch weitere 2,5 Millionen Euro erhalten. Zum Zeitpunkt der deutlichen Ansage stand Lewandowski bei 23 Saisontreffern - und blieb beim 3:0 gegen Mallorca und der 1:2-Niederlage bei Celta Vigo dann ohne weiteres Erfolgserlebnis.