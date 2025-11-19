Robert Lewandowski ist von seinem Klub FC Barcelona in der Saison 2022/23 angeblich angewiesen worden, keine Tore mehr an den letzten beiden LaLiga-Spieltagen zu erzielen. Das schreibt der polnische Journalist Sebastian Staszewski in seiner Lewandowski-Biographie "Lewandowski. Prawdziwy"
"Du musst aufhören, Tore zu schießen": Überraschende Ansage des FC Barcelona an Robert Lewandowski - wegen 2,5 Millionen Euro
- Getty
Barcelona: Lewandowski soll die 25-Tore-Marke nicht erreichen
"Robert, du musst aufhören Tore an den letzten beiden Spieltagen zu schießen", lautete demnach die Ansage des Vereins an den polnischen Stürmer. Zu diesem Zeitpunkt hatte Barca unter Trainer Xavi bereits den Gewinn des Meistertitels perfekt gemacht, sodass das Team auf die Punkte nicht mehr angewiesen war.
Hintergrund der kuriosen Aufforderung war demnach eine Klausel im Vertrag des Polen, die der FC Bayern beim Wechsel 2022 ausgehandelt hatte: Die Münchner hätten für den Fall, dass Lewandowski in Spaniens LaLiga 25 Saisontore macht, zusätzlich zu ihrer Ablösesumme noch weitere 2,5 Millionen Euro erhalten. Zum Zeitpunkt der deutlichen Ansage stand Lewandowski bei 23 Saisontreffern - und blieb beim 3:0 gegen Mallorca und der 1:2-Niederlage bei Celta Vigo dann ohne weiteres Erfolgserlebnis.
- Getty Images Sport
Lewandowski wird trotzdem in Spanien Torschützenkönig
Beim ehrgeizigen Polen wird die Forderung seines Klubs mit Sicherheit nicht gut angekommen sein. Er konnte sich allerdings damit trösten, dass der "Pichichi"-Titel für den besten Torschützen der Liga trotzdem an ihn ging: Die 23 Treffer reichten, um vor Karim Benzema von Real Madrid (19 Tore) und Joselu von Espanyol (16 Tore) zu landen.
Lewandowski war 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München zu Barca gewechselt. Der deutsche Rekordmeister holte dann ein Jahr später Harry Kane von Tottenham als Ersatz für ihn.
Die Saisontore von Robert Lewandowski in der Liga
- 2019/20: 34 (FC Bayern)
- 2020/21: 41 (FC Bayern)
- 2021/22: 35 (FC Bayern)
- 2022/23: 23 (Barcelona)
- 2023/24: 19 (Barcelona)
- 2024/25: 27 Barcelona