"Du bist ein mittelmäßiger Spieler": Chelsea-Star Cole Palmer nach historischer Vier-Tore-Gala von Teamkollege gedisst

Ironische Nachrichten auf Spielbällen sind gerade angesagt. Palmer erhielt eine besonders schöne.

Cole Palmer ist beim 4:2-Sieg des FC Chelsea gegen Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion am Samstag ein ganz besonderes Kunststück gelungen: Der 22-Jährige schoss nicht nur alle vier Tore für die Blues, sondern diese auch noch in der ersten Halbzeit und gerade mal in einem Zeitfenster von 20 Minuten - eine historische Leistung.

Wie es Usus ist, erhielt Palmer anschließend den Spielball, auf dem sich seine Teamkollegen mit ihren Unterschriften oder kleinen Botschaften - siehe Erling Haaland - verewigten. Romeo Lavia war dabei nicht besonders nett.