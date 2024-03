Haalands Mannschaftskameraden verewigen sich auf den Dreierpack-Bällen des Norwegers. Einer ist davon mittlerweile genervt.

Nach drei Toren in einem Match darf der Dreierpacker den Spielball behalten. So ist es Usus. Manchester Citys Erling Haaland kam jetzt schon mehrfach in den Genuss. Der Norweger lässt die Spielbälle jeweils noch von all seinen Mitspielern unterschreiben - und mindestens einem wird das mittlerweile zu viel.