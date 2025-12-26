Stürmerstar Robert Lewandowski könnte den FC Barcelona offenbar in Richtung Saudi-Arabien verlassen.
Dort könnte er deutlich mehr Geld verdienen als in der MLS! Barcelonas Robert Lewandowski hat wohl eine enorm lukrative Wechseloption
Berater von Robert Lewandowski trifft sich wohl mit Vertretern aus Saudi-Arabien
Wie die spanische Zeitung As berichtet, plant Lewandowskis Berater Pini Zahavi ein Treffen mit Verantwortlichen der Saudi Pro League. Welcher Verein sich konkret um den Polen bemühen würde, wird nicht präzisiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit würde sich Lewandowski im Fall eines Wechsels nach Saudi-Arabien aber einem der vier Topklubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad oder Al-Ahli anschließen.
Ein Transfer in die Saudi Pro League soll für Lewandowski ein realistisches Szenario sein. Der 37-Jährige, dessen Barca-Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte schon im Januar wechseln. Möglich ist aber auch ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer.
In Saudi-Arabien soll Lewandowski laut As ein Vertrag über mindestens zwei Jahre und inklusive eines fürstlichen Gehalts winken.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowski beim FC Barcelona nicht mehr gesetzt im Sturmzentrum
Lewandowski ist bei Barca derzeit nicht mehr gesetzt, nimmt in der Mannschaft von Trainer Hansi Flick aber weiterhin eine wichtige Rolle ein. Allerdings würde der spanische Meister dem polnischen Nationalspieler angesichts dessen fortgeschrittenen Fußballeralters bei einem Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen.
Lewandowski selbst ließ seine Zukunft zuletzt offen. Vor kurzem wurde berichtet, dass auch Chicago Fire aus der MLS den Ex-Bayern-Angreifer locken soll. Beim US-Klub würde Lewandowski laut As jedoch deutlich weniger verdienen können als in Saudi-Arabien.
Auch Fenerbahce soll bei Robert Lewandowski anklopfen
Gerüchten zufolge haben angeblich auch die AC Milan und Fenerbahce Lewandowski im Auge. Jener war 2022 vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt, hat für die Blaugrana bisher in 165 Einsätzen 109 Tore erzielt.
In der laufenden Saison kommt Lewandowski regelmäßig nur von der Bank, ist nicht mehr unangefochtene Stammkraft. Zumindest in LaLiga hat er mit acht Toren aus 13 Spielen weiterhin eine starke Trefferquote, in der Champions League blieb Lewandowski diese Saison in bisher fünf Einsätzen noch torlos.
- Calciomercato
Robert Lewandowski beim FC Barcelona in Zahlen
- Bei Barca seit: Juli 2022
- Vertrag bis: 30. Juni 2026
- Einsätze: 165
- Tore: 109
- Assists: 22
- Titel: 2x Spanischer Meister (2023, 2025), 1x Spanischer Pokalsieger (2025)