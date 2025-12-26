Dort könnte er deutlich mehr Geld verdienen als in der MLS! Barcelonas Robert Lewandowski hat wohl eine enorm lukrative Wechseloption

Wie die spanische Zeitung As berichtet, plant Lewandowskis Berater Pini Zahavi ein Treffen mit Verantwortlichen der Saudi Pro League. Welcher Verein sich konkret um den Polen bemühen würde, wird nicht präzisiert, mit hoher Wahrscheinlichkeit würde sich Lewandowski im Fall eines Wechsels nach Saudi-Arabien aber einem der vier Topklubs Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad oder Al-Ahli anschließen.

Ein Transfer in die Saudi Pro League soll für Lewandowski ein realistisches Szenario sein. Der 37-Jährige, dessen Barca-Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte schon im Januar wechseln. Möglich ist aber auch ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer.

In Saudi-Arabien soll Lewandowski laut As ein Vertrag über mindestens zwei Jahre und inklusive eines fürstlichen Gehalts winken.