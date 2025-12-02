Dayot Upamecano wird dem FC Bayern München offenbar noch einige Jahre erhalten bleiben. Dies vermeldet zumindest die britische BBC.
FC Bayern soll Durchbruch gelungen sein! Upamecano-Poker wohl vor Abschluss - wildert der Rekordmeister trotzdem beim BVB?
Kommt ein neuer Verteidiger, auch wenn Upamecano bleibt? Berichte widersprechen sich
Dem Bericht zufolge gestalteten sich die Gespräche über eine Verlängerung des 27-Jährigen zuletzt äußerst positiv und es werde beim deutschen Rekordmeister in naher Zukunft die Unterschrift Upamecanos unter dem neuen Arbeitspapier erwartet. Dadurch würde sich eine Vorhersage von Bayerns Klub-Patron bewahrheiten. "Ich denke, er wird verlängern", sagte Uli Hoeneß auf einer Veranstaltung am Sonntagabend in der Münchner Olympiahalle. Besonders Real Madrid hätte sich verschiedenen Berichten zufolge intensiv um die Dienste des Franzosen bemüht - auch englische Top-Vereine wie der FC Liverpool und der FC Chelsea sollen Schlange gestanden haben.
Außerdem pikant: Trotz einer erwarteten Verlängerung des unangefochtenen Stammspielers soll der FCB weiterhin seine Fühler nach einem weiteren Innenverteidiger ausstrecken. Dem widerspricht wiederum die Bild: Im Falle einer Verlängerung Upamecanos würden sich die Münchner aus dem Poker um weitere Topspieler wie Ibrahima Konate oder Marc Guehi zurückziehen, da sie keine Notwendigkeit sähen.
Kandidaten für weitere Verstärkungen gäbe es trotzdem genügend. Neben Konate und Guehi ist das auch Castello Lukeba. Laut der Schweizer Ausgabe von Sky sieht der Innenverteidiger von RB Leipzig seinen nächsten Karriereschritt beim deutschen Rekordmeister. Sein Umfeld habe zudem bereits signalisiert, dass ein Angebot der Bayern willkommen wäre. Allerdings würde Lukeba wohl im Sommer per Ausstiegsklausel für satte 80 Millionen Euro zu haben sein, definitiv zu viel für die Münchner.
Grundsätzlich stellt sich zwar die Frage, wie dringend der Rekordmeister überhaupt frisches Personal im Bereich der Innenverteidigung benötigt. Immerhin können neben Upamecano, Jonathan Tah und Min-Jae Kim auch jederzeit Hiroki Ito oder Josip Stanisic ins Zentrum rücken. Die beiden Letzteren sieht Trainer Vincent Kompany aber möglicherweise eher als Alternativen auf der rechten und linken Seite.
Kommt Schlotterbeck vom BVB zum FCB und ersetzt Kim?
Bei Kim wiederum halten sich schon seit längerer Zeit hartnäckige Gerüchte, wonach der ehemals beste Spieler der Serie A vor einem Abgang stehen könnte. Nicht nur deswegen stehen neben Lukeba auch noch prominentere Spieler zur Diskussion. Als Top-Kandidat galt lange Zeit Marc Guehi von Crystal Palace. Unter Trainer Oliver Glasner hat sich der 25-Jährige zu einem Schlüsselspieler gemausert und soll durchaus auch die Bayern-Bosse beeindruckt haben.
Bei Nico Schlotterbeck soll es dagegen etwas anders aussehen: Wie die Bild jüngst berichtete, soll der deutsche Nationalspieler selbst mit einem Wechsel zu den Bayern liebäugeln. Schon über viele Wochen zieht sich der Vertragspoker zwischen Schlotterbeck und Borussia Dortmund. Bei einer Ausdehnung seines noch bis 2027 Vertrag würde er übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum Topverdiener bei den Schwarz-Gelben aufsteigen, sein derzeitiges Jahressalär von kolportierten fünf Millionen Euro soll mindestens verdoppelt werden. Außerdem winkt ihm auf kurz oder lang das Kapitänsamt. Möglicherweise zieht der BVB beim Aushängeschild des Vereins trotz allem den Kürzeren.
Bevor sich der FC Bayern jedoch nach weiteren Alternativen umsehen kann, soll zunächst die Unterschrift Upamecanos final eingeholt werden. "Upa ist jetzt 27 Jahre alt, im goldenen Alter für einen Innenverteidiger. Er will seine Entscheidung sehr bewusst treffen, was er auch machen soll. Upa soll und wird nicht wegen des Geldes bleiben, auch wenn er ein gutes Angebot von uns bekommen hat, sondern wegen unserem generellen Weg und dem Gesamtpaket", erklärte Sportvorstand Max Eberl Ende November in der Sport Bild.
Lacht Max Eberl im Transferpoker als Letzter?
Der französische Nationalspieler gehöre zweifelsohne zu den "weltbesten Verteidigern", so der FCB-Sportvorstand weiter. Die Fortsetzung der Zusammenarbeit habe aus Sicht des deutschen Rekordmeisters deshalb oberste Priorität: "Vincent, Christoph und ich haben ihn sehr unterstützt und wollen den Weg weitergehen, den wir mit ihm eingeschlagen haben und ihn in der Blüte seiner Karriere gern behalten. Er wäre für uns der interne Königstransfer."
Nach wie vor befänden sich beide Seiten in Verhandlungen. Eberl ist allerdings guter Dinge, dass es zu einer Übereinkunft kommen könnte: "Wir reden noch miteinander. Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch, und ich glaube zu spüren, dass Upa sich bei uns mit unserem eingeschlagenen Weg sehr wohlfühlt."
Mit seinem Gefühl könnte Eberl nun Recht behalten und eines der wichtigsten Personalthemen erfolgreich abschließen. Upamecano war im Sommer 2021 für kolportierte 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt.
Dayot Upamecano: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 17
- Tore: 1
- Vorlagen: 0
- Gelbe Karten: 5
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.314