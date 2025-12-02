FC Bayern soll Durchbruch gelungen sein! Upamecano-Poker wohl vor Abschluss - wildert der Rekordmeister trotzdem beim BVB?

Dem Bericht zufolge gestalteten sich die Gespräche über eine Verlängerung des 27-Jährigen zuletzt äußerst positiv und es werde beim deutschen Rekordmeister in naher Zukunft die Unterschrift Upamecanos unter dem neuen Arbeitspapier erwartet. Dadurch würde sich eine Vorhersage von Bayerns Klub-Patron bewahrheiten. "Ich denke, er wird verlängern", sagte Uli Hoeneß auf einer Veranstaltung am Sonntagabend in der Münchner Olympiahalle. Besonders Real Madrid hätte sich verschiedenen Berichten zufolge intensiv um die Dienste des Franzosen bemüht - auch englische Top-Vereine wie der FC Liverpool und der FC Chelsea sollen Schlange gestanden haben.

Außerdem pikant: Trotz einer erwarteten Verlängerung des unangefochtenen Stammspielers soll der FCB weiterhin seine Fühler nach einem weiteren Innenverteidiger ausstrecken. Dem widerspricht wiederum die Bild: Im Falle einer Verlängerung Upamecanos würden sich die Münchner aus dem Poker um weitere Topspieler wie Ibrahima Konate oder Marc Guehi zurückziehen, da sie keine Notwendigkeit sähen.

Kandidaten für weitere Verstärkungen gäbe es trotzdem genügend. Neben Konate und Guehi ist das auch Castello Lukeba. Laut der Schweizer Ausgabe von Sky sieht der Innenverteidiger von RB Leipzig seinen nächsten Karriereschritt beim deutschen Rekordmeister. Sein Umfeld habe zudem bereits signalisiert, dass ein Angebot der Bayern willkommen wäre. Allerdings würde Lukeba wohl im Sommer per Ausstiegsklausel für satte 80 Millionen Euro zu haben sein, definitiv zu viel für die Münchner.

Grundsätzlich stellt sich zwar die Frage, wie dringend der Rekordmeister überhaupt frisches Personal im Bereich der Innenverteidigung benötigt. Immerhin können neben Upamecano, Jonathan Tah und Min-Jae Kim auch jederzeit Hiroki Ito oder Josip Stanisic ins Zentrum rücken. Die beiden Letzteren sieht Trainer Vincent Kompany aber möglicherweise eher als Alternativen auf der rechten und linken Seite.