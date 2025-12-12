Persönliches Gespräch schon geplant? Der FC Bayern München intensiviert angeblich seine Bemühungen um ein Transferziel

Bereits Mitte Oktober soll ein Treffen zwischen Eberl und Guehis Berater stattgefunden haben, in dem der Sportvorstand ein grundsätzliche Interesse an einem Transfer bekräftigt habe. Guehi wird seinen auslaufenden Vertrag bei Palace nicht verlängern. Neben dem FC Bayern sollen sich aber auch der FC Liverpool, Real Madrid und der FC Barcelona um eine ablösefreie Verpflichtung bemühen.

Absolute Priorität hat beim FC Bayern weiterhin eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano, dessen Vertrag ebenfalls im kommenden Sommer endet. Einen Guehi-Transfer würde ein neuer Deal mit Upamecano aber nicht ausschließen. In diesem Fall dürfte Min-Jae Kim wohl den Klub verlassen.