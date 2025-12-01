Barcelonas Trainer Hansi Flick hat sich zu einem viralen Video geäußert, das ihn nach dem 3:1-Heimsieg gegen Deportivo Alaves am Samstag traurig und enttäuscht auf der Barca-Bank zeigt. Während seine Mannschaft den Erfolg und die Übernahme der Tabellenspitze feiert, sitzt der Deutsche einsam da und muss schließlich von Raphinha getröstet werden.
"Diese Diskussion hatte ich im Kopf": Barcelonas Trainer Hansi Flick erklärt emotionales Video
Barcelonas Hansi Flick über seinen Assistenten Marcus Sorg: "Er ist Teil meiner Familie"
Während der Pressekonferenz vor dem am Dienstag anstehenden Liga-Spiel gegen Atletico Madrid wurde Flick auf das Video angesprochen und hatte mit dem Platzverweis für seinen Assistenten Marcus Sorg eine Erklärung parat: "Ich war enttäuscht, weil wir den Ball so oft verloren haben - und auch über die Bank, denn wir haben zwei Rote Karten kassiert", sagte er.
"Nachdem wir das dritte Tor gemacht haben, hat Marcus Rot gesehen. Und ich habe immer viel mit Marcus diskutiert. Er ist mein Freund, die wichtigste Person, die ich hier bei der Arbeit habe. Er ist Teil meiner Familie. Diese Diskussion hatte ich immer noch im Kopf", fügte er hinzu.
Barca-Coach Hansi Flick beteuert: "Ich war nicht traurig"
Flick erklärte außerdem: "Ich wollte den Kopf frei bekommen, mich nicht weiter streiten. Deshalb dachte ich, dass es besser ist, etwas abzuwarten, aber vielleicht war das die falsche Entscheidung. Aber mir geht es gut. Nach solch einem Spiel ist es manchmal ganz normal, dass etwas schiefläuft, denn es hätte gar nicht so eng ausgehen müssen."
Um es dann nochmal klarzustellen, betonte Flick: "Diese Spiele machen etwas mit einem, man steckt viel Energie rein. Dann fahre ich aber nach Hause und entspanne mich. Ich war nicht traurig oder habe an andere Sachen gedacht. Ich bin glücklich hier."
Die nächsten Spiele des FC Barcelona:
- 02.12., 21 Uhr: Atletico Madrid (H)
- 06.12., 18.30 Uhr: Real Betis (A)
- 09.12., 21 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)
- 13.12., 18.30 Uhr: Osasuna (H)
- 21.12., 16.15 Uhr: Villarreal (A)