"Diese Diskussion hatte ich im Kopf": Barcelonas Trainer Hansi Flick erklärt emotionales Video

Während der Pressekonferenz vor dem am Dienstag anstehenden Liga-Spiel gegen Atletico Madrid wurde Flick auf das Video angesprochen und hatte mit dem Platzverweis für seinen Assistenten Marcus Sorg eine Erklärung parat: "Ich war enttäuscht, weil wir den Ball so oft verloren haben - und auch über die Bank, denn wir haben zwei Rote Karten kassiert", sagte er.

"Nachdem wir das dritte Tor gemacht haben, hat Marcus Rot gesehen. Und ich habe immer viel mit Marcus diskutiert. Er ist mein Freund, die wichtigste Person, die ich hier bei der Arbeit habe. Er ist Teil meiner Familie. Diese Diskussion hatte ich immer noch im Kopf", fügte er hinzu.