Die Saison der Underdogs: Girona, Brest und andere Außenseiter, die den VfB Stuttgart in die Champions League begleiten könnten

Mit dem neuen Format könnten bald spannende Außenseiter-Teams in der CL spielen - wenn sie im Saison-Endspurt nicht einbrechen.

Das neue Format der Champions League, in dem Europas wichtigster Klub-Wettbewerb ab der kommenden Saison ausgetragen wird, hat viel Kritik hervorgerufen. Einer der am häufigsten genannten Punkte war und ist, dass die Königsklasse mit dem neuen Format noch weniger Überraschungen liefern wird. Denn die reichen und etablierten Top-Mannschaften werden (weiterhin) dominieren. Und damit liegen die Kritiker wahrscheinlich nicht falsch.

Das neue sogenannte "Schweizer Modell" wird in der Tat den Top-Teams eine größere Absicherung bieten: Selbst wenn sie in der nächsten Saison in ihren acht Gruppenspielen mehrmals patzen, können sie immer noch die K.-o.-Runde erreichen, wenn sie nur zwölf der 36 Teams in der Gesamtwertung hinter sich lassen und über eine Playoff-Runde weiterkommen.

Allerdings werden die Großen im neuen Format nicht alles unter sich ausmachen können. Die Pläne, mehrere CL-Startplätze auf Basis der früheren Leistungen in diesem Wettbewerb zu vergeben, wurden nach heftigen Protesten verworfen. Anders als in der geplanten Super League muss sich jeder Verein seine Teilnahme jedes Jahr neu verdienen - auch wenn die Vorgaben für die Qualifikation eigentlich nicht gerade streng und damit alles andere als perfekt sind.

Für viele Spitzenklubs läuft es in dieser Saison aber nicht gut: In ganz Europa ist es die Spielzeit der Außenseiter, die sich aller Voraussicht nach gegen die etablierte Konkurrenz mit großem Namen durchsetzen. Hier kommen die Underdog-Teams, die gute Karten haben, in der kommenden Saison überraschenderweise in der Champions League mitmischen zu dürfen.