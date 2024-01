Der VfB Stuttgart kann offenbar davon ausgehen, dass Serhou Guirassy auch in der Rückrunde für die Schwaben spielen wird.

WAS IST PASSIERT? Die Chancen des VfB Stuttgart, Torjäger Serhou Guirassy bis zum Sommer am Neckar zu halten, sind offenbar stark gestiegen. Die Bild will erfahren haben, dass die Vertragsklausel ausgelaufen sei, durch die ein interessierter Klub den Stürmer für 17,5 Millionen Euro hätte kaufen können.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätte eine Überweisung des vollen Betrags bis zur Monatsmitte auf dem Konto der Schwaben eingehen müssen. Dies geschah jedoch nicht und bedeutet, dass der Tabellendritte der Bundesliga nun wieder das Heft des Handelns in der Hand hat.

WIE GEHT ES WEITER? Guirassy weilt derzeit mit der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika Cup und hatte sich dort eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Er könnte den Schwaben aufgrund des Turniers noch bis in den Februar hinein fehlen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Wie mehrere Medien zuletzt übereinstimmend berichteten, soll jedoch nach Saisonende erneut eine Ausstiegsklausel in Guirassys Vertrag greifen. Diese soll bei 20 Millionen Euro liegen.