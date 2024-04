Die Red Devils werden die kommende, revolutionierte Ausgabe der Königsklasse wohl verpassen - was deftige Konsequenzen mit sich bringen würde.

Vor 13 Jahren, Anfang April 2011, spielte Manchester United an der Stamford Bridge im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Chelsea.

An diesem Donnerstag nun müssen eben diese beiden Vereine in der Gegenwart in der Premier League unbedingt das direkte Duell gegeneinander gewinnen, wenn sie ihre minimale Chance auf die Qualifikation zur Champions League in der kommenden Saison noch wahren wollen (zur Premier-League-Tabelle).

Die beiden Giganten waren in den letzten Ausgaben der Champions League meist Stammgäste, sind aber nicht mehr Teil der europäischen Elite. Chelsea hat in dieser Saison gar nicht international gespielt, während United auf spektakuläre Art und Weise in seiner CL-Gruppe gescheitert ist, während Galatasaray Istanbul in die Europa League kam und der FC Kopenhagen und der FC Bayern München ins Achtelfinale einzogen. Schon dieses Aus hatte enorm negative Folgen für ManUnited.

Chelsea ist in der PL derzeit nur Zwölfter - es steht also praktisch bereits fest, dass die Blues erneut nicht an der Champions League teilnehmen werden. United hat als Sechster noch eine realistische Chance - entweder aus eigener Kraft oder dank netter Mithilfe.

Aufgrund der Revolution der Champions League ab der nächsten Saison könnte ein fünfter Platz für United zur Qualifikation ausreichen - wenn England in der aktuellen Spielzeit international zu den besten beiden Nationen gehört.

Wie derb die Konsequenzen für United bei einer Saison ohne die Champions League wären, fasst GOAL hier zusammen.