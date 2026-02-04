Der VfB Stuttgart will den 2027 auslaufenden Vertrag von Mittelstürmer Deniz Undav wohl unbedingt noch vor der WM im Sommer verlängern. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.
Die Premier League lockt: VfB Stuttgart verfolgt bei Deniz Undav wohl einen klaren Plan
Demnach klopfen mehrere namentlich nicht genannte Vereine aus europäischen Top-Ligen derzeit bei Undav an. Vor allem in der Premier League soll der Angreifer einen Markt haben.
Für den 29-Jährigen geht es um den wohl letzten großen Vertrag seiner Karriere. Dabei stellt sich die Frage: Verlängert er beim VfB oder sucht er noch einmal eine neue Herausforderung? Zuletzt tat er einiges dafür, sich in eine komfortable Verhandlungsposition zu bringen. Nachdem ihn in der Anfangsphase der laufenden Saison ein Innenbandanriss im linken Knie wochenlang außer Gefecht gesetzt hatte, kehrte Undav aus der Verletzung enorm stark zurück. Wettbewerbsübergreifend steht er in 2025/26 aktuell bei 14 Toren und acht Assists in 26 Einsätzen, ist ein absoluter Eckpfeiler der guten VfB-Spielzeit.
Deniz Undav soll noch vor der WM beim VfB unterschreiben
Damit erhöhte Undav auch seine Chancen auf einen Platz im deutschen Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Nachdem er Mitte Oktober sein Comeback gefeiert hatte, war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die jüngsten Länderspiele im November noch nicht nominiert worden. Laut Sport Bild klingelte Nagelsmann aber schon kurz zuvor bei Undav durch und versicherte ihm, ihn in Topform auf jeden Fall mit dabei haben zu wollen.
Der VfB will nun unbedingt das Szenario vermeiden, dass Undav nach möglicherweise starker WM und noch größerem Interesse anderer Vereine in sein letztes Vertragsjahr geht. So könnte man mit ihm kaum die Ablöse generieren, die man sich im Falle eines Abgangs erhofft. Das Undav-Paket mit Ablöse und Gehalt hat Stuttgart bis dato schließlich schon rund 40 Millionen Euro gekostet, daher würde man ihn nur ungerne zu seinem aktuellen Marktwert von etwa 20 Millionen Euro abgeben, sondern deutlich mehr fordern. Bei nur noch einem Jahr Restvertrag wäre eine solche Forderung jedoch kaum zu vertreten.
Darum soll möglichst im Vorfeld der WM die Tinte unter dem neuen Arbeitspapier trocken sein, allerdings sind vorher noch einige Dinge zu klären. Der Sport Bild zufolge würde Undav beispielsweise gerne um drei weitere Jahre verlängern, während die Stuttgarter eher zwei Jahre vorziehen. In finanzieller Hinsicht würde sich der Nationalspieler voraussichtlich nicht verbessern können, da er mit derzeit rund 4,5 Millionen Euro Jahresgehalt schon zum oberen Segment der Gehaltsstruktur beim VfB gehört.
Die Schwaben bauen derweil auf andere Faktoren, die Undav an seinem aktuellen Arbeitgeber schätzt. So fühlt er sich mit Frau Tanja und seiner Tochter in Stuttgart sehr wohl, bei den Fans ist er äußerst populär und zudem weiß Trainer Sebastian Hoeneß genau, was er an Undav hat - und umgekehrt.
Deniz Undav wechselte 2024 fest zum VfB
Undav war 2023 zunächst per Leihe von Brighton & Hove Albion nach Stuttgart gewechselt. Mit 28 Scorerpunkten in seiner ersten Bundesliga-Saison hatte er daraufhin großen Anteil daran, dass es der im Jahr zuvor noch fast abgestiegene VfB zu Platz zwei und damit in die Champions League schaffte. Nebenbei eroberte er mit seiner erfrischenden Art die Herzen der Fans und wurde Nationalspieler, debütierte im März 2024 für das DFB-Team.
Wenige Monate später war er Teil des Kaders bei der Heim-EM, kam im Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0) zu einem Kurzeinsatz. Insgesamt stehen bislang sechs Länderspiele in Undavs Vita, in denen ihm drei Tore gelangen.
Der VfB verpflichtete Undav 2024 indes für insgesamt knapp 27,5 Millionen Euro Ablöse fest. Bis dato hat er für die Stuttgarter 97 Pflichtspiele absolviert, traf dabei 46-mal.
Deniz Undavs Leistungsdaten für den VfB Stuttgart in 2025/26
- Spiele: 26
- Tore: 14
- Assists: 8