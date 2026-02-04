Die Premier League lockt: VfB Stuttgart verfolgt bei Deniz Undav wohl einen klaren Plan

Damit erhöhte Undav auch seine Chancen auf einen Platz im deutschen Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada. Nachdem er Mitte Oktober sein Comeback gefeiert hatte, war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die jüngsten Länderspiele im November noch nicht nominiert worden. Laut Sport Bild klingelte Nagelsmann aber schon kurz zuvor bei Undav durch und versicherte ihm, ihn in Topform auf jeden Fall mit dabei haben zu wollen.

Der VfB will nun unbedingt das Szenario vermeiden, dass Undav nach möglicherweise starker WM und noch größerem Interesse anderer Vereine in sein letztes Vertragsjahr geht. So könnte man mit ihm kaum die Ablöse generieren, die man sich im Falle eines Abgangs erhofft. Das Undav-Paket mit Ablöse und Gehalt hat Stuttgart bis dato schließlich schon rund 40 Millionen Euro gekostet, daher würde man ihn nur ungerne zu seinem aktuellen Marktwert von etwa 20 Millionen Euro abgeben, sondern deutlich mehr fordern. Bei nur noch einem Jahr Restvertrag wäre eine solche Forderung jedoch kaum zu vertreten.

Darum soll möglichst im Vorfeld der WM die Tinte unter dem neuen Arbeitspapier trocken sein, allerdings sind vorher noch einige Dinge zu klären. Der Sport Bild zufolge würde Undav beispielsweise gerne um drei weitere Jahre verlängern, während die Stuttgarter eher zwei Jahre vorziehen. In finanzieller Hinsicht würde sich der Nationalspieler voraussichtlich nicht verbessern können, da er mit derzeit rund 4,5 Millionen Euro Jahresgehalt schon zum oberen Segment der Gehaltsstruktur beim VfB gehört.

Die Schwaben bauen derweil auf andere Faktoren, die Undav an seinem aktuellen Arbeitgeber schätzt. So fühlt er sich mit Frau Tanja und seiner Tochter in Stuttgart sehr wohl, bei den Fans ist er äußerst populär und zudem weiß Trainer Sebastian Hoeneß genau, was er an Undav hat - und umgekehrt.