Vor allem (ehemalige) Spieler der Münchener finden Ihren Platz in unserem Ranking - doch es gibt auch Ausnahmen.

Der FC Bayern München hat die Bundesliga in den ersten 25 Jahren des neuen Jahrtausends über weite Strecken dominiert - mit elf Meistertiteln zwischen 2012 und 2023. Insgesamt kommen die Münchener so auf 17 Titel im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts. So viele Titel hat international seitdem keine andere Mannschaft aus den großen Ligen gewonnen.

In unserem Ranking finden jedoch auch Spieler von anderen Teams als dem FCB ihren Platz. Der BVB hat seit der Jahrtausendwende dreimal die Meisterschale geholt, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Stuttgart und Werder Bremen waren jeweils einmal erfolgreich. Auch ihre einstigen Starspieler verdienen Anerkennung.

Wer hat es letztlich in das GOAL-Ranking der 25 besten Bundesliga-Spieler des 21. Jahrhunderts geschafft?