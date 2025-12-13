Real Madrid hat Jeremy Jacquet von Stade Rennes auf der Wunschliste und den Innenverteidiger angeblich bereits mehrfach gescoutet. Das berichtet Radio Marca.
Die Alternative für Bayerns Dayot Upamecano? Real Madrid scoutete offenbar schon mehrfach Youngster aus Ligue 1
Real Madrid will einen Innenverteidiger verpflichten
Die Königlichen sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger, denn die Situation in der Real-Abwehrkette gefällt den Verantwortlichen offenbar nicht. David Alaba spielt schon seit längerem keine Rolle mehr in Madrid, Antonio Rüdiger wird im März 33 Jahre alt und war wie Eder Militao mehrfach länger verletzt. Darüber hinaus hat Eigengewächs Raul Asencio nach einem starken Start in der vergangenen Saison stark nachgelassen.
In den vergangenen Monaten wurden deshalb bereits zahlreiche prominente Namen mit einem Transfer zu Real in Verbindung gebracht: So zählen angeblich Bayerns Dayot Upamecano und Liverpools Ibrahima Konate zu den Top-Kandidaten in der spanischen Hauptstadt. Nun soll auch Jeremy Jacquet bei Real heiß gehandelt werden - und damit zu einer Alternative für Upamecano und Konate geworden sein.
Real-Scouts angeblich begeistert von Jeremy Jacquet
Bereits im vergangenen Sommer war Jacquet lose mit den Madrilenen in Verbindung gebracht worden. Nun sollen die Scouts dem Bericht zufolge regelmäßig bei Rennes-Spielen in dieser Saison aufgetaucht sein - und vom 20-Jährigen begeistert sein.
Vor allem die Fähigkeit des Abwehrmanns, das Offensivspiel mit eigenen Vorstößen oder präzisen Pässen anzukurbeln, habe die Real-Scouts beeindruckt. Einziger Haken: Jacquet steht in Rennes noch bis 2029 unter Vertrag, sodass eine Verpflichtung nicht günstig werden dürfte, während Upamecano und Konate ablösefrei zu haben wären.
Die Fakten zu Jeremy Jacquet
- Geburtsdatum: 13.07.2005
- Ligue-1-Spiele: 33
- Debüt in Frankreichs U21: 21.03.2005
- Marktwert: 12 Millionen Euro