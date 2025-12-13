Die Alternative für Bayerns Dayot Upamecano? Real Madrid scoutete offenbar schon mehrfach Youngster aus Ligue 1

Die Königlichen sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger, denn die Situation in der Real-Abwehrkette gefällt den Verantwortlichen offenbar nicht. David Alaba spielt schon seit längerem keine Rolle mehr in Madrid, Antonio Rüdiger wird im März 33 Jahre alt und war wie Eder Militao mehrfach länger verletzt. Darüber hinaus hat Eigengewächs Raul Asencio nach einem starken Start in der vergangenen Saison stark nachgelassen.

In den vergangenen Monaten wurden deshalb bereits zahlreiche prominente Namen mit einem Transfer zu Real in Verbindung gebracht: So zählen angeblich Bayerns Dayot Upamecano und Liverpools Ibrahima Konate zu den Top-Kandidaten in der spanischen Hauptstadt. Nun soll auch Jeremy Jacquet bei Real heiß gehandelt werden - und damit zu einer Alternative für Upamecano und Konate geworden sein.