DFB U21 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Georgien im Live Stream und live im Free TV?

In der U21 EM Qualifikation tritt Deutschland am Dienstag auswärts gegen Georgien an. Für die DFB U21 und die Kreuzritter steht der jeweils fünfte Auftritt in der Gruppe F an. Vor der Partie in Tiflis halten die beiden Teams bei neun und fünf Punkten.

Der internationale Fußball live auf DAZN Bei DAZN anmelden

Die DFB U21 startete mit einem mit einem 5:0 gegen Lettland in die Gruppe F. Es folgte ein 2:3 gegen den Spitzenreiters aus Griechenland, ehe das Team von Antonio Di Salvo in Nordirland mit 2:1 sowie gegen Malta mit 6:0 gewann. Georgien ging ausschließlich mit einem 5:0 auf der Mittelmeerinsel als Sieger vom Platz. Zudem verzeichneten die Kreuzritter zwei 1:1 gegen Nordirland sowie in Lettland und am Freitag ein 0:3 in Griechenland.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr Deutschland bei Georgien in der U21 EM Qualifikation heute live im Free TV und im Stream mitverfolgen könnt.