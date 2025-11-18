Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
U21 Lennart Karl of Germany controls the ball Getty Images
Alice Kopp

DFB U21 heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Deutschland in Georgien im Live Stream und live im Free TV?

Deutschland gastiert am Dienstag in der U21 EM Qualifikation bei Georgien. Doch wo läuft das Spiel heute live im Free TV und Stream?

In der U21 EM Qualifikation tritt Deutschland am Dienstag auswärts gegen Georgien an. Für die DFB U21 und die Kreuzritter steht der jeweils fünfte Auftritt in der Gruppe F an. Vor der Partie in Tiflis halten die beiden Teams bei neun und fünf Punkten.

Der internationale Fußball live auf DAZN
Bei DAZN anmelden

Die DFB U21 startete mit einem mit einem 5:0 gegen Lettland in die Gruppe F. Es folgte ein 2:3 gegen den Spitzenreiters aus Griechenland, ehe das Team von Antonio Di Salvo in Nordirland mit 2:1 sowie gegen Malta mit 6:0 gewann. Georgien ging ausschließlich mit einem 5:0 auf der Mittelmeerinsel als Sieger vom Platz. Zudem verzeichneten die Kreuzritter zwei 1:1 gegen Nordirland sowie in Lettland und am Freitag ein 0:3 in Griechenland.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr Deutschland bei Georgien in der U21 EM Qualifikation heute live im Free TV und im Stream mitverfolgen könnt.

  • U21 Mert Kömür of Germany controls the ball Getty Images

    Deutschland bei Georgien live: Wann beginnt die Begegnung der DFB U21?

    Deutschlands Auswärtsspiel gegen Georgien in der Gruppe F der EM Qualifikation findet im Mikheil-Meskhi-Stadion statt. Und der Anpfiff in Tiflis ertönt um 18.00 Uhr.

    • Werbung
  • U21 Nicolo Tresoldi of Germany controls the ball Getty Images

    Deutschland in Georgien im Free TV und STREAM sehen: Die DFB U21 bei Sat.1 sehen

    Ihr könnt das Auswärtsspiel der DFB U21 und in Georgien im Free TV bei Sat.1 sowie bei im Joyn im STREAM schauen. Die Übertragung startet um 17.30 Uhr mit den Vorberichten – danach dient Florian Hauser als Kommentatoren. Matthias Opdenhövel und Markus Babbel nehmen die Rollen des Moderatoren und des Experten ein.

    • Sender: Sat.1 (HD)
    • Spielbeginn: 18.00 Uhr
    • Vorberichte: ab 17.30 Uhr
    • Kommentator: Florian Hauser
    • Moderation: Matthias Opdenhövel
    • Experte: Markus Babbel

  • Deutschland bei Georgien (EM Qualifikation) im Free TV und STREAM sehen: Nützliche Links