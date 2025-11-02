FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

DFB-Pokal, Auslosung: BVB lädt zum Kracher, FC Bayern fährt nach Berlin

Wer im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinandertrifft, steht seit Sonntagabend fest. In Dortmund steigt ein Kracher, die Bayern müssen in Berlin ran.

Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

  • Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli. Die genaue Ansetzung der Spiele ist noch offen.

    DFB-Pokal: Das Achtelfinale in der Übersicht

    Klub 1Klub 2
    Borussia DortmundBayer Leverkusen
    Hamburger SVHolstein Kiel
    Union BerlinFC Bayern München
    VfL BochumVfB Stuttgart
    Hertha BSC 1. FC Kaiserslautern
    SC FreiburgSV Darmstadt 98
    Borussia MönchengladbachFC St. Pauli
    RB Leipzig 1. FC Magdeburg
