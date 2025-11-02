Rekordgewinner Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts auf Union Berlin, Borussia Dortmund empfängt in einem brisanten Westduell Bayer Leverkusen. Dies ergab die Auslosung der acht Partien, die am 2. und 3. Dezember ausgetragen werden, am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.
DFB-Pokal, Auslosung: BVB lädt zum Kracher, FC Bayern fährt nach Berlin
Demnach muss Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten VfL Bochum antreten. In einem weiteren Bundesliga-Duell empfängt Borussia Mönchengladbach den FC St. Pauli. Die genaue Ansetzung der Spiele ist noch offen.
DFB-Pokal: Das Achtelfinale in der Übersicht
Klub 1 Klub 2 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Hamburger SV Holstein Kiel Union Berlin FC Bayern München VfL Bochum VfB Stuttgart Hertha BSC 1. FC Kaiserslautern SC Freiburg SV Darmstadt 98 Borussia Mönchengladbach FC St. Pauli RB Leipzig 1. FC Magdeburg
