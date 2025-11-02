DFB-Pokal, TrophäeGetty

Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals?

Heute wird das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost. GOAL verrät Euch, wo die Ziehung live im TV und Livestream übertragen wird.

Die 2. Runde ist vorbei, alle 16 Teilnehmer des Achtelfinals stehen fest. Am heutigen Sonntag, 2. November, findet im deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung statt.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die Ziehung der Lose live mitverfolgen könnt.

  • Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals?

    Die Auslosung wird heute ab circa 17.50 Uhr - in der Halbzeitpause des Handballspiels zwischen Deutschland und Island - live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF ausgestrahlt. Lili Engels ist als Moderatorin im Einsatz, als Losfee fungiert Felix Caspar van den Hövel, Grinder im deutschen SailGP Team.

    • Werbung

  • Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals? - Wichtigste Infos

    • Event: Auslosung Achtelfinale des DFB-Pokals
    • Datum: 2. November 2025
    • Uhrzeit: ab 17.55 Uhr
    • Ort: Deutsches Fußballmuseum (Dortmund)
    • TV & Livestream: ZDF

  • Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals? - Alle Achtelfinalisten im Überblick

    VereinLiga
    Hertha BSC2. Bundesliga
    Holstein Kiel2. Bundesliga
    Hamburger SVBundesliga
    Borussia DortmundBundesliga
    FC St. PauliBundesliga
    Borussia MönchengladbachBundesliga
    RB LeipzigBundesliga
    VfL Bochum2. Bundesliga
    Bayer LeverkusenBundesliga
    1. FC Kaiserslautern2. Bundesliga
    1. FC Magdeburg2. Bundesliga
    VfB StuttgartBundesliga
    SV Darmstadt 982. Bundesliga
    Union BerlinBundesliga
    FC Bayern MünchenBundesliga
    SC FreiburgBundesliga

  • Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals? - Nützliche Links