Auslosung DFB Pokal heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die Ziehung des Achtelfinals?

Die 2. Runde ist vorbei, alle 16 Teilnehmer des Achtelfinals stehen fest. Am heutigen Sonntag, 2. November, findet im deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung statt.
GOAL verrät Euch, wo Ihr die Ziehung der Lose live mitverfolgen könnt.
Die Auslosung wird heute ab circa 17.50 Uhr - in der Halbzeitpause des Handballspiels zwischen Deutschland und Island - live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beim ZDF ausgestrahlt. Lili Engels ist als Moderatorin im Einsatz, als Losfee fungiert Felix Caspar van den Hövel, Grinder im deutschen SailGP Team.
|Verein
|Liga
|Hertha BSC
|2. Bundesliga
|Holstein Kiel
|2. Bundesliga
|Hamburger SV
|Bundesliga
|Borussia Dortmund
|Bundesliga
|FC St. Pauli
|Bundesliga
|Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|RB Leipzig
|Bundesliga
|VfL Bochum
|2. Bundesliga
|Bayer Leverkusen
|Bundesliga
|1. FC Kaiserslautern
|2. Bundesliga
|1. FC Magdeburg
|2. Bundesliga
|VfB Stuttgart
|Bundesliga
|SV Darmstadt 98
|2. Bundesliga
|Union Berlin
|Bundesliga
|FC Bayern München
|Bundesliga
|SC Freiburg
|Bundesliga