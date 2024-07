Wie geht es für Deutschland (DFB Team) nach der EM 2024 weiter? Termine und Gegner für Nations League, Testspiele und WM-Qualifikation

Deutschland träumt davon, bei der Heim-EM 2024 den Titel zu holen. Aber auch danach will das DFB-Team natürlich erfolgreich sein.

Ganz Deutschland träumt aktuell davon, dass sich das DFB-Team bei der EM im eigenen Land in diesem Sommer zum Europameister krönt.

Im Viertelfinale gegen Spanien will die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag (5. Juli) den nächsten Schritt zum Titel gehen. Klar ist aber in der K.o.-Phase natürlich auch: Jedes Spiel kann für Deutschland nun das letzte bei der Heim-EM sein.

Daher wirft GOAL schon mal einen Blick in die Zukunft: Welche Gegner warten in den ersten Länderspielen nach der EM auf das DFB-Team? Wann beginnt die Qualifikation zur WM 2026 und ist schon klar, mit wem es Deutschland dabei zu tun bekommt?