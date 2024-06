Für Deutschland steht bei der EM 2024 das Achtelfinale an. Gegen wen würde das DFB-Team in den nächsten Runden spielen?

Nach einer starken Gruppenphase träumt ganz Deutschland davon, dass das DFB-Team bei der Heim-EM 2024 den Titel holt.

Zunächst steht dabei das Achtelfinale an, das am Samstag (21 Uhr) in Dortmund steigt. Dabei misst sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Dänemark.

Wie würde der Turnierbaum für die DFB-Elf danach aussehen? Gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale, Halbfinale und Finale? GOAL hat hier alle wichtigen Informationen dazu übersichtlich zusammengestellt.