Deutschland (DFB) in der Qualifikation zur WM 2026: Gegner, Spiele, Tabelle, Termine, Kader und alles Wichtige zum DFB Team in der WM Quali

Bei der WM 2026 will Deutschland um den Titel mitspielen, zunächst steht aber die Qualifikation an. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Schon jetzt legendär richtete Bundestrainer Julian Nagelsmann unmittelbar nach der bitteren Enttäuschung des unglücklichen Ausscheidens im Viertelfinale der Heim-EM 2024 den Blick direkt nach vorne: "Dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut weh", sagte Nagelsmann nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen Spanien Anfang Juli 2024.

Schnell schürte der Nationalcoach damit die Vorfreude auf das nächste große Turnier, die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Das DFB-Team will dort nicht nur zu den Favoriten zählen, sondern Mitte Juli 2026 unbedingt den WM-Pokal in die Höhe stemmen.

Zunächst einmal muss aber die Qualifikation für die anstehende Weltmeisterschaft erfolgreich über die Bühne gebracht werden. Gegen wen spielt Deutschland in der Quali? Wann sind die Spiele und wie sieht die aktuelle Tabelle in der deutschen Gruppe aus? Alle wichtigen Antworten auf Eure Fragen rund um das DFB-Team auf dem Weg zur WM 2026 erhaltet Ihr in diesem Artikel!