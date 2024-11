Wie wirkt sich die Nations League auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 aus?

Diesmal hat die UEFA Nations League einen noch größeren Einfluss auf die Qualifikation zur Weltmeisterschaft als in der Vergangenheit.

Die UEFA Nations League bringt nicht nur Spannung in die Länderspielpausen, sondern eröffnet auch einen alternativen Weg zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Dieses Turnier dient als Brücke zwischen der EM 2024 und der nächsten Weltmeisterschaft und bietet den Nationen ein Sicherheitsnetz für den Fall, dass sie in der Qualifikation für die nächste WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko scheitern.

Mit der Erweiterung des Teilnehmerfelds auf 48 Mannschaften ist der Qualifikationsprozess komplizierter geworden, so dass sich die europäischen Qualifikationsrunden über fast 18 Monate erstrecken.

GOAL klärt auf und schildert, wie ein gutes Ergebnis in der Nations League entscheidend für das Lösen des Tickets zur WM sein kann.