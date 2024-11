Deutschland vs. Bosnien live im Free TV: Wo wird das Spiel gezeigt / übertragen – ARD, RTL oder RTL?

Am Samstag steigt das Spiel Deutschland vs. Bosnien. Wo läuft die Partie in der Nations League heute live im Free TV und kostenlos im LIVE STREAM?

In der Nations League A 2024/25 gehen die Partien des fünften Spieltags über die Bühne. Hierbei steigt im Freiburger Europa-Park Stadion das Aufeinandertreffen Deutschland vs. Bosnien. Die DFB Auswahl und die Goldenen Lilien belegen im FIFA-Ranking vom 24. Oktober den elften und den 74. Platz. Ihr könnt Euch die Partie bei RTL im Free TV und im LIVE STREAM anschauen. Deutschland vs Bosnien live sehen Jetzt anmelden! Deutschland setzte sich im Oktober beim kommenden Gegner Bosnien mit 2:1 und vor heimischer Kulisse gegen Holland mit 1:0 durch. Zuvor hatte das Team von Julian Nagelsmann im September ein 5:0 gegen Ungarn und ein 2:2 gegen Oranjes erreicht. Damit hält die DFB Auswahl bei zehn Zählern. Hingegen holte Bosnien bislang einen Punkt. Nach dem 0:2 gegen Deutschland unterlag die Elf von Sergej Barbarez Ungarn mit 0:2. Im September hatten die Goldenen Lilien ein 0:0 gegen die Magyaren und ein 2:5 in Holland erlebt. GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel Deutschland vs. Bosnien in der Nations League.