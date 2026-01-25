Mikel ArtetaGetty
Christian Guinin

"Äußerst schmerzhaft": Mikel Arteta hadert nach "seltsamer" Niederlage des FC Arsenal gegen Manchester United

Arsenals Trainer Mikel Arteta hadert mit der Niederlage seines FC Arsenals im Topspiel gegen Manchester United.

"Zunächst einmal muss man Manchester United zum Sieg gratulieren. Um ehrlich zu sein, ist das auf wirklich seltsame Weise passiert", erklärte der Gunners-Coach nach dem 2:3 seiner Mannschaft gegen die Red Devils. "Das war sehr schmerzhaft, aber jetzt ist es an der Zeit, den Spielern, die uns großartige Momente beschert haben, zur Seite zu stehen."

  • Seine Spieler müssten aus der Pleite nun ihre Lehren ziehen. "Wir alle wollen gewinnen. Niederlagen gehören zum Gewinnen dazu, und wir müssen sie so hinnehmen, denn sie müssen daran erinnert werden, wie gut sie sind", so der Spanier weiter.

    Im prestigeträchtigen Duell gegen ManUnited unterlag Artetas Team nach Führung und patzte damit bereits zum dritten Mal in Folge. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.

  • Manchester United siegt spät dank Cunha

    Ein Eigentor von United-Verteidger Lisandro Martinez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.). Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort. Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.

    Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung. Doch ein Fehler von Martin Zubimendi brachte die Gunners wenig später um den Lohn. Mit einem Fehlpass bediente der Spanier unfreiwillig Mbeumo, der Arsenal-Keeper David Raya stehen ließ und zum Ausgleich einschob.

    Nach dem Seitenwechsel schoss Dorgu die Gäste spektakulär in Führung. Sein Gewaltschuss aus 18 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Arteta reagierte mit einem Vierfachwechsel bei Arsenal, doch trotz Dominanz fehlten klare Torchancen. Den Standardkönigen half ein Eckball, bei dem Merino den Ball über die Linie stocherte. Doch der möglichen Schlussoffensive der Gunners nahm Cunha mit einem Schlenzer gleich wieder den Schwung.

  • Premier League: Die aktuelle Tabelle

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Arsenal FC23155342:172550
    2Manchester City23144547:212646
    3Aston Villa FC23144535:251046
    4Manchester United23108541:34738
    5Chelsea FC23107639:251437
    6Liverpool FC23106735:32336
    7Fulham FC23104932:32034
    8Brentford FC231031035:32333
    9Newcastle United2396832:29333
    10Sunderland AFC2389624:26-233
    11Everton FC2295824:25-132
    12Brighton & Hove Albion2379733:31230
    13AFC Bournemouth2379738:43-530
    14Tottenham Hotspur2377933:31228
    15Crystal Palace2377924:28-428
    16Leeds United2267930:37-725
    17Nottingham Forest23741223:34-1125
    18West Ham United23551327:45-1820
    19Burnley FC23361425:44-1915
    20Wolverhampton Wanderers23151715:43-288
