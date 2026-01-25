"Zunächst einmal muss man Manchester United zum Sieg gratulieren. Um ehrlich zu sein, ist das auf wirklich seltsame Weise passiert", erklärte der Gunners-Coach nach dem 2:3 seiner Mannschaft gegen die Red Devils. "Das war sehr schmerzhaft, aber jetzt ist es an der Zeit, den Spielern, die uns großartige Momente beschert haben, zur Seite zu stehen."
"Äußerst schmerzhaft": Mikel Arteta hadert nach "seltsamer" Niederlage des FC Arsenal gegen Manchester United
Seine Spieler müssten aus der Pleite nun ihre Lehren ziehen. "Wir alle wollen gewinnen. Niederlagen gehören zum Gewinnen dazu, und wir müssen sie so hinnehmen, denn sie müssen daran erinnert werden, wie gut sie sind", so der Spanier weiter.
Im prestigeträchtigen Duell gegen ManUnited unterlag Artetas Team nach Führung und patzte damit bereits zum dritten Mal in Folge. Nach den Nullnummern gegen Nottingham Forest und den FC Liverpool haben die Gunners nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City.
Manchester United siegt spät dank Cunha
Ein Eigentor von United-Verteidger Lisandro Martinez hatte die Gunners vor eigenem Publikum zunächst auf Kurs gebracht (29.). Doch Manchester antwortete durch Bryan Mbeumo (37.) und einen sehenswerten Treffer von Patrick Dorgu (50.). Nach dem späten Ausgleich von Mikel Merino (84.) hatte Matheus Cunha (87.) das letzte Wort. Mit dem zweiten Sieg aus dem zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Coachs Michael Carrick springt der krisengeschüttelte Premier-League-Riese auf den vierten Platz.
Arsenal agierte in der ersten Halbzeit spielbestimmend. Mit ein wenig Glück fiel nach einem abgefälschten Abschluss von Kapitän Martin Ödegaard die verdiente Führung. Doch ein Fehler von Martin Zubimendi brachte die Gunners wenig später um den Lohn. Mit einem Fehlpass bediente der Spanier unfreiwillig Mbeumo, der Arsenal-Keeper David Raya stehen ließ und zum Ausgleich einschob.
Nach dem Seitenwechsel schoss Dorgu die Gäste spektakulär in Führung. Sein Gewaltschuss aus 18 Metern prallte an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Arteta reagierte mit einem Vierfachwechsel bei Arsenal, doch trotz Dominanz fehlten klare Torchancen. Den Standardkönigen half ein Eckball, bei dem Merino den Ball über die Linie stocherte. Doch der möglichen Schlussoffensive der Gunners nahm Cunha mit einem Schlenzer gleich wieder den Schwung.
Premier League: Die aktuelle Tabelle
# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 23 15 5 3 42:17 25 50 2 Manchester City 23 14 4 5 47:21 26 46 3 Aston Villa FC 23 14 4 5 35:25 10 46 4 Manchester United 23 10 8 5 41:34 7 38 5 Chelsea FC 23 10 7 6 39:25 14 37 6 Liverpool FC 23 10 6 7 35:32 3 36 7 Fulham FC 23 10 4 9 32:32 0 34 8 Brentford FC 23 10 3 10 35:32 3 33 9 Newcastle United 23 9 6 8 32:29 3 33 10 Sunderland AFC 23 8 9 6 24:26 -2 33 11 Everton FC 22 9 5 8 24:25 -1 32 12 Brighton & Hove Albion 23 7 9 7 33:31 2 30 13 AFC Bournemouth 23 7 9 7 38:43 -5 30 14 Tottenham Hotspur 23 7 7 9 33:31 2 28 15 Crystal Palace 23 7 7 9 24:28 -4 28 16 Leeds United 22 6 7 9 30:37 -7 25 17 Nottingham Forest 23 7 4 12 23:34 -11 25 18 West Ham United 23 5 5 13 27:45 -18 20 19 Burnley FC 23 3 6 14 25:44 -19 15 20 Wolverhampton Wanderers 23 1 5 17 15:43 -28 8