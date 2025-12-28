Der Spieler soll schon grünes Licht gegeben haben! Sorgt der FC Bayern München für einen überraschenden Transferhammer?

Wie das Portal UOL berichtet, arbeiten die Bayern intensiv an einer Verpflichtung des Offensivspielers. Demnach haben die Verantwortlichen des FCB den Austausch mit dem Talent in den vergangenen Wochen deutlich verstärkt.

Angeblich zeigen sich die Münchner sogar bereit, auf die finanziellen Vorstellungen der Spielerseite einzugehen. Rayan selbst soll dem Wechsel bereits zugestimmt haben, sodass lediglich noch eine Einigung mit seinem aktuellen Verein Vasco da Gama fehlt, um den Transfer abzuschließen.

Der Klub aus Rio de Janeiro verlangt für den Angreifer rund 50 Millionen Euro, signalisiert jedoch Verhandlungsbereitschaft. Als mögliche Ablösesumme stehen dem Bericht zufolge auch knapp unter 45 Millionen Euro im Raum. Offen bleibt, ob der Tabellenführer der Bundesliga gewillt ist, einen Betrag in dieser Größenordnung zu investieren.

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano schlägt bei Rayan und Bayern in dieselbe Kerbe: "Ich kann die brasilianischen Berichte über Rayan bestätigen. Er steht auf der Shortlist des FC Bayern. Derzeit gibt es noch kein offizielles Angebot und keine Verhandlungen, aber es gab erste Kontakte, um die Situation des Spielers zu verstehen."