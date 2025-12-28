Nachdem es bereits Ende November hieß, der FC Bayern München sei an Rayan von Vasco da Gama interessiert, scheinen sich nun neue Entwicklungen im Werben des deutschen Rekordmeisters um den 19-Jährigen ergeben zu haben.
Der Spieler soll schon grünes Licht gegeben haben! Sorgt der FC Bayern München für einen überraschenden Transferhammer?
Wie das Portal UOL berichtet, arbeiten die Bayern intensiv an einer Verpflichtung des Offensivspielers. Demnach haben die Verantwortlichen des FCB den Austausch mit dem Talent in den vergangenen Wochen deutlich verstärkt.
Angeblich zeigen sich die Münchner sogar bereit, auf die finanziellen Vorstellungen der Spielerseite einzugehen. Rayan selbst soll dem Wechsel bereits zugestimmt haben, sodass lediglich noch eine Einigung mit seinem aktuellen Verein Vasco da Gama fehlt, um den Transfer abzuschließen.
Der Klub aus Rio de Janeiro verlangt für den Angreifer rund 50 Millionen Euro, signalisiert jedoch Verhandlungsbereitschaft. Als mögliche Ablösesumme stehen dem Bericht zufolge auch knapp unter 45 Millionen Euro im Raum. Offen bleibt, ob der Tabellenführer der Bundesliga gewillt ist, einen Betrag in dieser Größenordnung zu investieren.
Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano schlägt bei Rayan und Bayern in dieselbe Kerbe: "Ich kann die brasilianischen Berichte über Rayan bestätigen. Er steht auf der Shortlist des FC Bayern. Derzeit gibt es noch kein offizielles Angebot und keine Verhandlungen, aber es gab erste Kontakte, um die Situation des Spielers zu verstehen."
- Getty Images Sport
Rayan ist vielseitig einsetzbar
Im November vermeldete die Bild, dass auch der FC Bayern Rayan beobachtet. Demnach hätte ihn Chefscout Nils Schmadtke sogar schon vor Ort gescoutet. Rayan ist beim Klub um Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho bereits gesetzt und konnte schon reichlich Erfahrung in der ersten brasilianischen Liga sammeln. Was Rayan für Bayern besonders interessant macht: Er kann sowohl auf beiden Flügelpositionen als auch als Mittelstürmer spielen.
Damit würde der FCB mit dem brasilianischen U20-Nationalspieler nicht nur einen Backup für Michael Olise, Luis Diaz und Co., sondern auf einen Schlag auch einen für Harry Kane bekommen.
In der laufenden Saison kam Rayan für Vasco bisher auf 20 Tore in 57 Einsätzen (eine Vorlage). Der Teenager soll unter anderem auch bei RB Leipzig und dem FC Barcelona auf dem Zettel stehen.
Rayan hat kürzlich bis 2028 verlängert
Rayan debütierte einst mit 16 Jahren für Vasco. In der gerade abgelaufenen Saison, seiner dritten bei den Profis, erkämpfte er sich schließlich einen Stammplatz.
In der Serie A avancierte er mit 14 Treffern zum besten Torschützen seiner Mannschaft, wettbewerbsübergreifend netzte er 20-mal. Zunächst spielte er meist am rechten Flügel, in den vergangenen Wochen kam er aber auch als falsche Neun zum Einsatz. Der brasilianische Verband zeichnete ihn zuletzt als "Entdeckung des Jahres" aus.
Rayan hat seinen Vertrag kürzlich bis 2028 verlängert - inklusive einer ordentlichen Gehaltserhöhung und einer Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro. Zuletzt hieß es, er wolle dem Vernehmen nach bis zum kommenden Sommer in seinem gewohnten Umfeld bleiben, um sich für eine WM-Teilnahme mit der brasilianischen Nationalmannschaft zu empfehlen. Bisher spielte er lediglich für die U20-Auswahl.
Rayan: Seine bisherigen Leistungsdaten bei Vasco da Gama
- 2023: 8 Spiele, 1 Tor, 0 Assists
- 2024: 33 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
- 2025: 57 Spiele, 20 Tore, 1 Assist