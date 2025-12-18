Der berühmteste Spieler des brasilianischen Traditionsklubs Vasco da Gama aus Rio de Janeiro ist Altstar Philippe Coutinho, einst beim FC Liverpool, dem FC Barcelona und dem FC Bayern aktiv. Die Aufmerksamkeit muss er sich mittlerweile aber mit einem jungen Kollegen teilen: dem erst 19-jährigen Angreifer Rayan.
Er wurde als Brasiliens "Entdeckung der Saison" ausgezeichnet - jetzt bahnt sich ein Wettbieten an
Rayan debütierte einst mit 16 Jahren für Vasco. In der gerade abgelaufenen Saison, seiner dritten bei den Profis, erkämpfte er sich schließlich einen Stammplatz.
In der Serie A avancierte er mit 14 Treffern zum besten Torschützen seiner Mannschaft, wettbewerbsübergreifend netzte er 20-mal. Zunächst spielte er meist am rechten Flügel, in den vergangenen Wochen kam er aber auch als falsche Neun zum Einsatz. Der brasilianische Verband zeichnete ihn zuletzt als "Entdeckung des Jahres" aus.
Trotz Rayans starker Leistungen belegte Vasco in der Meisterschaft lediglich Platz 14, qualifizierte sich aber immerhin für die Copa Sudamericana, Südamerikas Pendant zur Europa League. Zudem gibt es noch die Chance auf einen Titel: Vasco steht im Finale des brasilianischen Pokals. Das Hinspiel gegen die Corinthians aus Sao Paulo endete 0:0, die Entscheidung fällt am Sonntag.
- Getty Images Sport
Rayan verlängerte bis 2028 - mit Ausstiegsklausel
Rayan hat seinen Vertrag vergangene Woche bis 2028 verlängert - inklusive einer ordentlichen Gehaltserhöhung und einer Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach will er bis zum kommenden Sommer in seinem gewohnten Umfeld bleiben, um sich für eine WM-Teilnahme mit der brasilianischen Nationalmannschaft zu empfehlen. Bisher spielte er lediglich für die U20-Auswahl.
Im Hintergrund bahnt sich aber bereits ein Wettbieten zwischen zahlreichen europäischen Topklubs über einen danach angedachten Transfer an. Vertreten wird Rayan dabei übereinstimmenden Berichten zufolge vom legendären Berater Pini Zahavi aus Israel.
Barca, Real und der FC Bayern an Rayan interessiert?
In der Verlosung: der FC Barcelona. Deren Sportdirektor Deco beobachtet Rayan einem Bericht der Sport zufolge schon seitdem er 15 Jahre alt ist.
Damals habe er den jungen Stürmer als externer Berater seinem jetzigen Klub empfohlen, zu einem Transfer kam es aber nicht. Das will Deco nun offenbar nachholen. Gleichzeitig wird Rayan aber auch bei Barcas Erzrivalen Real Madrid gehandelt, es kursieren vage Gerüchte über ein angebliches 50-Millionen-Euro-Angebot.
Im November vermeldete die Bild zudem, dass auch der FC Bayern Rayan beobachtet. Demnach hätte ihn Chefscout Nils Schmadtke sogar schon vor Ort gescoutet. In der Premier League gilt Tottenham Hotspur schon länger als Interessent. Crystal Palace habe laut ESPN neulich sogar erste Sondierungsgespräche über einen möglichen Transfer geführt.
Rayan: Seine bisherigen Leistungsdaten bei Vasco da Gama
- 2023: 8 Spiele, 1 Tor, 0 Assists
- 2024: 33 Spiele, 2 Tore, 1 Assist
- 2025: 56 Spiele, 20 Tore, 1 Assist