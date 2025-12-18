Er wurde als Brasiliens "Entdeckung der Saison" ausgezeichnet - jetzt bahnt sich ein Wettbieten an

Rayan debütierte einst mit 16 Jahren für Vasco. In der gerade abgelaufenen Saison, seiner dritten bei den Profis, erkämpfte er sich schließlich einen Stammplatz.

In der Serie A avancierte er mit 14 Treffern zum besten Torschützen seiner Mannschaft, wettbewerbsübergreifend netzte er 20-mal. Zunächst spielte er meist am rechten Flügel, in den vergangenen Wochen kam er aber auch als falsche Neun zum Einsatz. Der brasilianische Verband zeichnete ihn zuletzt als "Entdeckung des Jahres" aus.

Trotz Rayans starker Leistungen belegte Vasco in der Meisterschaft lediglich Platz 14, qualifizierte sich aber immerhin für die Copa Sudamericana, Südamerikas Pendant zur Europa League. Zudem gibt es noch die Chance auf einen Titel: Vasco steht im Finale des brasilianischen Pokals. Das Hinspiel gegen die Corinthians aus Sao Paulo endete 0:0, die Entscheidung fällt am Sonntag.