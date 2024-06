Mit wem hat Lionel Messi am liebsten zusammengespielt - und welcher Gegenspieler hat den früheren Barcelona-Star richtig wütend gemacht?

Jeder Fußballer hat sie: Lieblings-Mitspieler und Hass-Gegner. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal Abitare hat Superstar Lionel Messi nun offenbart, wer bei ihm in diese Kategorie fällt. Während der achtmalige Gewinner des Ballon d'Or aus seiner engen Freundschaft mit Sergio "Kun" Agüero nie ein Geheimnis gemacht hat, überrascht die Wahl des Spielers, der ihn am häufigsten wütend machte, jedoch etwas: Messi nannte seinen späteren PSG-Teamkollegen Sergio Ramos.