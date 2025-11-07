Die Rekordjäger des FC Bayern peilen die nächste historische Bestmarke an: Der deutsche Rekordmeister könnte am Samstag (15.30 Uhr bei Union Berlin den zehnten Bundesligasieg in dieser Saison landen.
Der nächste Rekord wackelt! Das gelang dem FC Bayern München bislang nur unter Pep Guardiola
Pep "vermisst" die Bundesliga und Bayern
Damit würde der FCB den Startrekord einstellen, den die Münchner in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt hatten.
Der Spanier wurde mit Blick auf die seine Zeit an der Isar zuletzt überraschend emotional. "Ich vermisse die Bundesliga auch, ich war so glücklich bei Bayern München", sagte er im Anschluss an den 4:1-Sieg von Manchester City über den BVB. "Ich habe dort unglaubliche Menschen kennengelernt, natürlich im Verein, aber auch außerhalb. Ich habe unglaubliche Erinnerungen."
- AFP
FC Bayern stellte bereits neuen Europa-Rekord auf
Für die Bayern unter Vincent Kompany wäre es zugleich der 17. Erfolg in dieser Spielzeit. Dies war vorher in Europa noch keinem Team gelungen. Selbst Klubweltmeister Chelsea und Titelverteidiger Paris Saint-Germain in der Champions League hatten die dominanten Bayern bisher nicht aufhalten können.
Die Bilanz der Bayern gegen Union ist ebenfalls beeindruckend: Sie verloren keines ihrer zwölf Bundesliga-Duelle gegen die Berliner, feierten dabei acht Siege bei vier Unentschieden.