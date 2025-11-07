Der nächste Rekord wackelt! Das gelang dem FC Bayern München bislang nur unter Pep Guardiola

Damit würde der FCB den Startrekord einstellen, den die Münchner in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt hatten.

Der Spanier wurde mit Blick auf die seine Zeit an der Isar zuletzt überraschend emotional. "Ich vermisse die Bundesliga auch, ich war so glücklich bei Bayern München", sagte er im Anschluss an den 4:1-Sieg von Manchester City über den BVB. "Ich habe dort unglaubliche Menschen kennengelernt, natürlich im Verein, aber auch außerhalb. Ich habe unglaubliche Erinnerungen."