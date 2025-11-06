"Wow, was ist das denn?": Der BVB verliert bei Manchester City - aber Pep Guardiola ist schwer beeindruckt

Pep Guardiola gestikulierte, diskutierte und redete auf ihn ein. Nicht etwa auf einen seiner Spieler, sondern auf Pascal Groß. Dieser hatte soeben mit seinem BVB hoch verdient bei Guardiola und Manchester City mit 1:4 verloren. Kein großes Debakel, aber eben doch eine deftige Pleite und ein klar erkennbarer Klassenunterschied.
Und dennoch, so erzählte es DAZN-Experte Sebastian Kneißl später, habe Guardiola Groß mitgeben wollen, was die Dortmunder alles gut gegen die Skyblues gemacht und womit sie dem Top-Klub aus der Premier League das Leben schwer gemacht hätten. Kneißls Beobachtung war ganz offensichtlich korrekt, schließlich zeigte sich Guardiola hinterher tatsächlich zutiefst beeindruckt vom Spiel des BVB - oder zumindest von einer kurzen Etappe der Darbietung in Manchester.