"Wow, was ist das denn?": Der BVB verliert bei Manchester City - aber Pep Guardiola ist schwer beeindruckt

Diese Gefahr war nach Fodens zweitem Treffer nach einer knappen Stunde dann sogar größer denn je. Doch es kam anders - und das ist die nächste gute Nachricht für den BVB. Kovac wechselte kurz nach dem 0:3 viermal, stellte auf ein kompaktes Dreiermittelfeld mit Felix Nmecha, Jobe Bellingham und Groß um, brachte Emre Can und Carney Chukwuemeka. Und plötzlich war Dortmund wieder wesentlich besser im Spiel.

Nun könnte man beckmessern, dass das am Schlendrian gelegen habe, der sich ins Spiel der Cityzens mit dem 3:0 im Rücken eingeschlichen hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das eingewechselte Quartett und die Umstellung durchaus noch einmal einen merklich positiven Einfluss aufs Spiel genommen haben. Die Schwarzgelben untermauerten ihre Zähigkeit, ihre durchaus vorhandene Qualität in der Kaderbreite und ihre neu gefundene Resilienz, die sie schon gegen den FC Bayern nach einer schwachen ersten Halbzeit und klarer Unterlegenheit bewiesen.

Nach dem 1:3 von Waldemar Anton, das noch ein wenig aus dem Nichts fiel, schnupperte der BVB durchaus nochmal am Anschluss, anders als Foden vergab Karim Adeyemi aber seine beiden guten Einschussmöglichkeiten. "Wir haben die eine oder andere gute Chance gehabt, Karim hat zweimal die gleichen Schusschancen wie Phil Foden, aber Phil macht sie rein und wir haben sie nicht reingemacht. Das sind eben solche Details und da müssen wir dran arbeiten", sagte Kovac.

Anstelle des Anschlusstreffers fiel in der Nachspielzeit noch das 1:4. Für Kovac ein Tor zu hoch, unterm Strich aber in der Höhe sicherlich verdient. Sowohl den Trainer als auch Sportdirektor Sebastian Kehl ärgerte besonders der letzte Gegentreffer maßlos. Nicht, weil ihn in Rayan Cherki ein Spieler erzielt hatte, der eigentlich seit Jahreswechsel im BVB-Trikot spielen sollte. Sondern weil das Torverhältnis ein entscheidender Faktor für die Endplatzierung in der Liga-Tabelle der Königsklasse sein könne.