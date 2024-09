Der ehemalige Dortmunder hegt den großen Traum, eines Tages an der Seite seines Bruders Jobe für England aufzulaufen.

Mittelfeldspieler Jude Bellingham von Champions-League-Sieger Real Madrid will unbedingt während seiner Laufbahn zusammen mit seinem Bruder Jobe für die englische Nationalmannschaft spielen. Das verriet der ehemalige Star des BVB im Podcast Out of the Floodlights.