"Der größte Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa feuert gegen FC Barcelona

Arbeloa, der nach der Entlassung von Xabi Alonso im Santiago Bernabeu das Traineramt übernommen hat, wurde während einer Pressekonferenz um seine Einschätzung zum Negreira-Fall gebeten. Er sagte den Reportern: "Was den Negreira-Fall betrifft, denke ich, dass niemand versteht, dass bis heute der größte Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs immer noch nicht aufgeklärt ist. Für mich ist das etwas, das vielen Menschen große Sorgen machen sollte."

Arbeloa könnte selbst von dem Skandal betroffen gewesen sein, denn zwischen 2000 und 2006 sowie nach Stationen bei Deportivo La Coruna und Liverpool zwischen 2009 und 2016 trug er das Trikot der Königlichen. Dass er derart klare Worte findet, ist aufgrund seiner langen Real-Vergangenheit wenig verwunderlich.