Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa hat den FC Barcelona beschuldigt, für "den größten Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs" gesorgt zu haben. Er bezog sich auf die sogenannte Negreira-Affäre, bei der den Katalanen vorgeworfen wird, den Schiedsrichter-Ansetzer Jose Maria Enriquez Negreira jahrelang bestochen zu haben - und im Gegenzug von den Entscheidungen der Referees profitiert zu haben. Das Verfahren ist immer noch nicht abgeschlossen.
"Der größte Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa feuert gegen FC Barcelona
Alvaro Arbeloa: "Sollte vielen Menschen große Sorgen machen"
Arbeloa, der nach der Entlassung von Xabi Alonso im Santiago Bernabeu das Traineramt übernommen hat, wurde während einer Pressekonferenz um seine Einschätzung zum Negreira-Fall gebeten. Er sagte den Reportern: "Was den Negreira-Fall betrifft, denke ich, dass niemand versteht, dass bis heute der größte Skandal in der Geschichte des spanischen Fußballs immer noch nicht aufgeklärt ist. Für mich ist das etwas, das vielen Menschen große Sorgen machen sollte."
Arbeloa könnte selbst von dem Skandal betroffen gewesen sein, denn zwischen 2000 und 2006 sowie nach Stationen bei Deportivo La Coruna und Liverpool zwischen 2009 und 2016 trug er das Trikot der Königlichen. Dass er derart klare Worte findet, ist aufgrund seiner langen Real-Vergangenheit wenig verwunderlich.
Barca und Negreira bestreiten den Vorwurf
Barca wurde zunächst für schuldig befunden, zwischen 2001 und 2018 Zahlungen in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro an Negreira geleistet zu haben.
Die Katalanen betonen jedoch, dass man Negreira als externen Berater engagiert habe, um Berichte zum Schiedsrichterwesen zu liefern. Negreira selbst weist den Vorwurf zurück, er sei dafür bezahlt worden, um Entscheidungen zu beeinflussen.
