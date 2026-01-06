Victor Osimhen hat beim 4:0-Erfolg Nigerias im Achtelfinale des Afrika-Cups gegen Mosambik mit einem Wutanfall für Aufsehen gesorgt. Der Stürmer von Galatasaray geriet mit seinem Teamkollegen Ademola Lookman aneinander, ließ sich dann auswechseln und verschwand nach dem Viertelfinal-Einzug sofort im Bus.
Der Gegner muss schlichten: Nigerias Victor Osimhen wütet gegen Teamkollegen und lässt sich auswechseln
- AFP
Zwei Nigeria-Tore bejubeln Osimhen und Lookman noch gemeinsam
Zu Beginn des Duells verstanden sich Osimhen und Lookman hingegen noch bestens: Sie spielten die Mosambik-Abwehr regelmäßig schwindelig. In der 25. Minute legte Lookmann nach einem sensationellen Pass von Alex Iwobi für Osimhen auf, der die Führung erzielte. Nach dem Tor sprintete Osimhen auf den Flügelspieler von Atalanta zu, und die beiden rutschten gemeinsam jubelnd über den nassen Rasen.
Auch unmittelbar nach der Pause, als Lookman Osimhen in die Arme sprang, nachdem er ihm sein zweites Tor des Abends vorbereitet hatte, war noch alles in Ordnung. Doch nur wenige Augenblicke später änderte sich die Stimmung schlagartig: Die beiden Offensivspieler begannen zu streiten, wobei Osimhen sichtlich aufgebracht war und mit Gesten andeutete, dass Lookman sich geweigert habe, ihm den Ball zuzuspielen.
Endgültig vorbei war es für Osimhen, als sich Lookman kurz darauf in einem Dribbling verzettelte, anstatt querzulegen - und dann auch noch zwei Teamkollegen bei einem Konter auf seine Mithilfe verzichteten. Osimhen beschwerte sich daraufhin erneut gestenreich.
Mosambik-Verteidiger muss schlichten
Als Lookman Richtung Eckfahne lief, um dort einen Freistoß auszuführen, verlor Osimhen völlig die Beherrschung. Er baute sich vor seinem Teamkollegen auf und fuchtelte aggressiv mit dem Finger vor Lookmans Gesicht umher. Die Szene wurde immer chaotischer, als Nigeria-Kapitän Wilfred Ndidi herbeieilte, um zu intervenieren - nur um von Osimhen zur Seite gestoßen zu werden. Schließlich musste Mosambik-Verteidiger Reinildo eingreifen und Osimhen mit einem Schubser entfernen, um zu deeskalieren.
Damit war die Sache für Osimhen aber noch nicht erledigt: Er signalisierte der Bank wütend, dass er ausgewechselt werden will. In der 68. Minute wurde er dann tatsächlich durch Moses Simon ersetzt.
- AFP
Victor Osimhen marschiert schnell zum Bus
Nach dem Schlusspfiff feierten die Nigera-Spieler den souveränen Sieg mit dem Trainerstab auf dem Spielfeld, aber Osimhen ging direkt in den Tunnel und auch an den wartenden Medienvertretern vorbei. Berichten zufolge war er der Erste, der die Umkleidekabine dann verließ und sich alleine in den Mannschaftsbus setzte.
Ob es den Super Eagles gelingt, die Angelegenheit vor dem anstehenden Viertelfinale wieder aus der Welt zu schaffen, dürfte sich erst beim Blick auf die Mannschaftsaufstellung für das nächste Duell zeigen.
Die Saison 2025/26 von Victor Osimhen bei Galatasaray:
- Spiele: 16
- Spielminuten: 1167
- Tore: 12
- Vorlagen: 0