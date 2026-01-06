Der Gegner muss schlichten: Nigerias Victor Osimhen wütet gegen Teamkollegen und lässt sich auswechseln

Zu Beginn des Duells verstanden sich Osimhen und Lookman hingegen noch bestens: Sie spielten die Mosambik-Abwehr regelmäßig schwindelig. In der 25. Minute legte Lookmann nach einem sensationellen Pass von Alex Iwobi für Osimhen auf, der die Führung erzielte. Nach dem Tor sprintete Osimhen auf den Flügelspieler von Atalanta zu, und die beiden rutschten gemeinsam jubelnd über den nassen Rasen.

Auch unmittelbar nach der Pause, als Lookman Osimhen in die Arme sprang, nachdem er ihm sein zweites Tor des Abends vorbereitet hatte, war noch alles in Ordnung. Doch nur wenige Augenblicke später änderte sich die Stimmung schlagartig: Die beiden Offensivspieler begannen zu streiten, wobei Osimhen sichtlich aufgebracht war und mit Gesten andeutete, dass Lookman sich geweigert habe, ihm den Ball zuzuspielen.

Endgültig vorbei war es für Osimhen, als sich Lookman kurz darauf in einem Dribbling verzettelte, anstatt querzulegen - und dann auch noch zwei Teamkollegen bei einem Konter auf seine Mithilfe verzichteten. Osimhen beschwerte sich daraufhin erneut gestenreich.