Wie die Münchner tz berichtet, hat Galatasaray Istanbul den 27-jährigen Stürmer aus Nigeria kürzlich über einen englischen Mittelsmann beim FC Bayern angeboten. Sportvorstand Max Eberl habe die Offerte aber umgehend abgelehnt.
Er selbst soll Interesse haben! 75-Millionen-Euro-Stürmer offenbar beim FC Bayern angeboten
Harry Kane befindet sich beim FC Bayern seit Monaten in Topform und ist im Sturmzentrum unumstritten gesetzt. Der Vertrag des 32-jährigen Engländers läuft noch bis 2027. Auf einen vorzeitigen Abschied deutet nichts hin, zuletzt wurde bereits über eine Verlängerung spekuliert.
Kanes erster Ersatzmann ist aktuell Nicolas Jackson. Der 24-jährige Senegalese ist bis Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen, enttäuschte bisher aber und wird am Ende seiner Leihe Stand jetzt nicht fix verpflichtet. Insofern haben die Münchner kommenden Sommer durchaus Bedarf an einem neuen Stürmer.
Für die Rolle des Kane-Backups ist Osimhen aber zu teuer, stattdessen werden Franculino Dju (21, FC Midtjylland) und Fisnik Asllani (23, TSG Hoffenheim) gehandelt. Osimhen selbst kann sich einen Wechsel zum FC Bayern dem Bericht zufolge übrigens grundsätzlich vorstellen. Einst spielte er für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, zudem ist er mit einer Deutschen liiert. In der Vergangenheit wurde er bereits mehrmals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.
- AFP
Victor Osimhen weilt aktuell beim Afrika-Cup
Osimhen wechselte 2024 zunächst per Leihe von der SSC Neapel nach Istanbul. Nach einer überragenden Saison verpflichteten ihn die Türken vergangenen Sommer für 75 Millionen Euro Ablöse fest und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2029 aus. In Hoffnung auf hohe Einnahmen will ihn Galatasaray nun aber offenbar wieder loswerden.
In der aktuellen Spielzeit markierte Osimhen in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen zwölf Tore, immer wieder musste er aber wegen kleinerer Blessuren passen. Aktuell weilt er mit der nigerianischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup in Marokko. Am Montag geht es im Achtelfinale gegen Mosambik.
Victor Osimhen: Seine Karrierestationen in Europa
- 2017 bis 2018: VfL Wolfsburg
- 2018 bis 2019: Royal Charleroi
- 2019 bis 2020: OSC Lille
- 2020 bis 2024: SSC Napoli
- seit 2024: Galatasaray Istanbul