Er selbst soll Interesse haben! 75-Millionen-Euro-Stürmer offenbar beim FC Bayern angeboten

Harry Kane befindet sich beim FC Bayern seit Monaten in Topform und ist im Sturmzentrum unumstritten gesetzt. Der Vertrag des 32-jährigen Engländers läuft noch bis 2027. Auf einen vorzeitigen Abschied deutet nichts hin, zuletzt wurde bereits über eine Verlängerung spekuliert.

Kanes erster Ersatzmann ist aktuell Nicolas Jackson. Der 24-jährige Senegalese ist bis Sommer vom FC Chelsea ausgeliehen, enttäuschte bisher aber und wird am Ende seiner Leihe Stand jetzt nicht fix verpflichtet. Insofern haben die Münchner kommenden Sommer durchaus Bedarf an einem neuen Stürmer.

Für die Rolle des Kane-Backups ist Osimhen aber zu teuer, stattdessen werden Franculino Dju (21, FC Midtjylland) und Fisnik Asllani (23, TSG Hoffenheim) gehandelt. Osimhen selbst kann sich einen Wechsel zum FC Bayern dem Bericht zufolge übrigens grundsätzlich vorstellen. Einst spielte er für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, zudem ist er mit einer Deutschen liiert. In der Vergangenheit wurde er bereits mehrmals mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.