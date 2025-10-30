Der FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Victor Osimhen.
Als Lewandowski-Nachfolger zum FC Barcelona? Galatasaray muss offenbar um seinen Topstürmer Victor Osimhen zittern
WAS IST PASSIERT?
Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, haben die Katalanen den Stürmer von Galatasaray Istanbul für die kommende Spielzeit als Nachfolger für Robert Lewandowski im Auge. Zwar sei noch kein Kontakt zu Gala oder dem Spieler selbst hergestellt worden, dies solle allerdings geschehen, wenn die Zukunft um Lewandowski geklärt ist.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Der Vertrag des Polen läuft noch bis zum Ende der aktuellen Saison, danach wäre er ablösefrei zu haben. Zuletzt hatte sich angedeutet, dass Barca eher nicht mehr mit ihm plane und daher vorhabe, das Arbeitspapier auslaufen zu lassen.
Großer Knackpunkt sei Medienberichten zufolge das Gehalt Lewandowskis, der bei Barcelona mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. Barca schaut sich deshalb wohl auch schon nach Nachfolgern um, neben Osimhen haben die Katalanen wohl auch Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin auf dem Zettel.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Lewandowski steht seit 2022 in Barcelona unter Vertrag. Für die Blaugrana erzielte der frühere Münchner in wettbewerbsübergreifend 156 Einsätzen 105 Tore und 20 Assists. Auch in der laufenden Spielzeit gehört er zum Stammpersonal, selbst wenn ihn ein Muskelfasereinriss derzeit ausbremst.
WUSSTEST DU?
Unklar ist, ob Galatasaray sich überhaupt bereit erklären würde, Osimhen abzugeben. Beim türkischen Spitzenklub steht der Nigerianer erst seit diesem Sommer fest unter Vertrag, sein Arbeitspapier ist deshalb noch bis zum 30. Juni 2029 datiert. Ein interessierter Verein müsste wohl mindestens die 75 Millionen Euro zahlen, die Galatasaray an die SSC Neapel für Osimhen abdrückte.
Bei den Löwen erzielte der 26-jährige Osimhen in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend sechs Tore in neun Begegnungen.