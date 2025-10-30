Als Lewandowski-Nachfolger zum FC Barcelona? Galatasaray muss offenbar um seinen Topstürmer Victor Osimhen zittern

Der Vertrag des Polen läuft noch bis zum Ende der aktuellen Saison, danach wäre er ablösefrei zu haben. Zuletzt hatte sich angedeutet, dass Barca eher nicht mehr mit ihm plane und daher vorhabe, das Arbeitspapier auslaufen zu lassen.

Großer Knackpunkt sei Medienberichten zufolge das Gehalt Lewandowskis, der bei Barcelona mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. Barca schaut sich deshalb wohl auch schon nach Nachfolgern um, neben Osimhen haben die Katalanen wohl auch Julian Alvarez von Atletico Madrid und Dusan Vlahovic von Juventus Turin auf dem Zettel.