Der Deal ist durch! Unzufriedener Star von Real Madrid wird offenbar nach Frankreich wechseln

Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.

Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelproblemen, zuletzt saß er mehrmals auf der Bank. Für eine Einwechslung reichte es erst zweimal, insgesamt kommt Endrick auf läppische 22 Minuten Einsatzzeit in dieser Spielzeit. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebte der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter das Leihgeschäft an.

Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, riet ihm deshalb zu einem Wechsel im Winter: "Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz bei The Athletic.