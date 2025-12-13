Der Deal ist durch! Unzufriedener Star von Real Madrid wird offenbar nach Frankreich wechseln

Nachdem es zuletzt hieß, der VfB Stuttgart interessiere sich für eine Leihe von Real Madrids Toptalent Endrick, ist die Entscheidung über die Zukunft des 19-jährigen Brasilianers offenbar gefallen. Die Schwaben gehen demnach leer aus.
Informationen der spanischen As zufolge wird sichEndrick Olympique Lyon auf Leihbasis anschließen. Demnach sei der Deal durch und in trockenen Tüchern.
Über den finanziellen Umfang des Wechsels wurde nichts bekannt. Anfang November hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano jedoch berichtet, die Höhe der Leihgebühr betrage 4,5 Millionen Euro, das finanziell schwer angeschlagene Lyon müsste auch Endricks Gehalt stemmen.
Endrick spielte nur 22 Minuten für Real
Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.
Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelproblemen, zuletzt saß er mehrmals auf der Bank. Für eine Einwechslung reichte es erst zweimal, insgesamt kommt Endrick auf läppische 22 Minuten Einsatzzeit in dieser Spielzeit. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebte der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter das Leihgeschäft an.
Mariano Diaz, ehemaliger Stürmer von Real Madrid, riet ihm deshalb zu einem Wechsel im Winter: "Denn das ist das Beste, was ihm passieren kann, wenn er Stammspieler in der neuen Mannschaft wird", sagte Diaz bei The Athletic.
Dementsprechend wurde Endrick in der vergangenen Länderspielpause von Selecao-Trainer Carlo Ancelotti auch nicht in den Kader der brasilianischen A-Auswahl berufen. "Die Wahrheit ist, dass ich große Angst davor habe, nicht bei der WM dabei zu sein", schilderte Endrick im Frühjahr bei Romario TV: "Denn das ist einer meiner großen Träume. Ich will zur Weltmeisterschaft fahren und helfen, dass Brasilien den sechsten Titel gewinnt. Wann immer ich spielen darf, will ich meinen Wert für die Nationalmannschaft beweisen."
Mehrere Klubs sollen Interesse an Endrick signalisiert haben, darunter Manchester United. Real hatte ursprünglich eine Leihe innerhalb Spaniens angestrebt, doch Endrick drängte offenbar auf einen Wechsel ins Ausland - für ihn stehen Spielpraxis und Einsatzminuten klar über dem Land, in dem er spielt.
Endrick: Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 2
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
- Einsatzminuten: 22