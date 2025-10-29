Der VfB Stuttgart interessiert sich angeblich für eine Leihe von Real Madrids Toptalent Endrick. Einem Bericht von RTL/ntv und sport.de zufolge haben die jeweiligen Trainer Sebastian Hoeneß und Xabi Alonso bereits miteinander über die Situation des 19-jährigen Brasilianers gesprochen.
Hoeneß schon in Kontakt mit Xabi Alonso: VfB Stuttgart will offenbar 50-Millionen-Mann von Real Madrid holen
WAS IST DER HINTERGRUND?
Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.
Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelprobleme, zuletzt saß er mehrmals auf der Bank - für eine Einwechslung reichte es bis dato aber nicht. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebt der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter ein Leihgeschäft an.
WUSSTEST DU DAS?
Zuletzt wurden bereits RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, West Ham United und Olympique Lyon als mögliche Abnehmer gehandelt - nun soll auch noch Stuttgart mitmischen. Nach dem Abgang von Nick Woltemade und der Verletzung von Ermedin Demirovic hat der VfB Bedarf an neuen Offensivkräften.
Stuttgart-Trainer Hoeneß und Reals Alonso pflegen seit ihrer gemeinsamen Zeit in der Bundesliga eine gute Beziehung, die schon bei Chema Andres' Wechsel eine Rolle gespielt haben dürfte. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselte diesen Sommer für drei Millionen Euro von Madrid nach Stuttgart.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Anders als bei Andres soll für Real bei Endrick, der noch bis 2023 gebunden ist, nur ein Leihgeschäft in Frage kommen. Laut As verlangen die Königlichen für eine halbjährige Leihe eine Gebühr von rund drei Millionen Euro. Zudem müsste sein neuer Klub die Hälfte seines Bruttogehalts übernehmen, was zusätzlich Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro verursachen würde. Wichtig seien den Königlichen und Endrick zudem zwei Faktoren: eine Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb sowie eine offensive Spielphilosophie, auf Stuttgart trifft beides zu.
Trotz des Stürmer-Engpasses befindet sich der VfB - zumindest national - auf einem Höhenflug. Nach einem komplizierten Saisonstart gelangen in der Bundesliga zuletzt fünf Siege hintereinander. In der Tabelle belegt Hoeneß' Mannschaft Platz drei hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund.