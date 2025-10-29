Hoeneß schon in Kontakt mit Xabi Alonso: VfB Stuttgart will offenbar 50-Millionen-Mann von Real Madrid holen

Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.

Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelprobleme, zuletzt saß er mehrmals auf der Bank - für eine Einwechslung reichte es bis dato aber nicht. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebt der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter ein Leihgeschäft an.