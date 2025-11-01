Nachdem es zuletzt hieß, der VfB Stuttgart interessiere sich für eine Leihe von Real Madrids Toptalent Endrick, steht die Entscheidung über die Zukunft des 19-jährigen Brasilianers offenbar unmittelbar bevor. Die Schwaben gehen demnach jedoch leer aus.
Die endgültige Entscheidung naht: Real Madrids Dauerreservist Endrick sagt wohl der Bundesliga ab
- Getty Images
WAS IST DER HINTERGRUND?
Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge wird der Poker um Endrick in der kommenden Woche enden und dann die finale Entscheidung fallen. Demnach gehe es nur noch um die Frage, ob der französische Erstligist Olympique Lyon den Zuschlag erhält.
Endrick soll zum Tabellenfünften der Ligue 1 ohne Kaufoption ausgeliehen werden. Die Höhe der Leihgebühr betrage laut Romano 4,5 Millionen Euro, Lyon müsste auch Endricks Gehalt stemmen. Das finanziell schwer angeschlagene OL soll zudem Endricks favorisierte Wahl sein.
WUSSTEST DU DAS?
Endrick, der als eines der größten Talente der Welt gilt, wechselte im Sommer 2024 für 47,5 Millionen Euro von Palmeiras Sao Paulo nach Madrid. In seiner ersten Saison kam er in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, jedoch meist nur als Joker. Insgesamt stand er 847 Minuten auf dem Platz und verzeichnete dabei sieben Treffer und einen Assist.
Den Start in diese Saison verpasste er wegen Oberschenkelproblemen, zuletzt saß er mehrmals auf der Bank - für eine Einwechslung reichte es bis dato aber nicht. Um Spielpraxis zu sammeln und sich für eine WM-Teilnahme im kommenden Sommer zu empfehlen, strebt der 14-malige brasilianische Nationalspieler im Winter ein Leihgeschäft an.
- (C)Getty Images
WAS WURDE GESAGT?
Dementsprechend wurde Endrick in der vergangenen Länderspielpause von Selecao-Trainer Carlo Ancelotti auch nicht in den Kader der brasilianischen A-Auswahl berufen. "Die Wahrheit ist, dass ich große Angst davor habe, nicht bei der WM dabei zu sein", schilderte Endrick im Frühjahr bei Romario TV: "Denn das ist einer meiner großen Träume. Ich will zur Weltmeisterschaft fahren und helfen, dass Brasilien den sechsten Titel gewinnt. Wann immer ich spielen darf, will ich meinen Wert für die Nationalmannschaft beweisen."