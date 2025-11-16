Delay Sports Berlin schnuppert an der Sensation! Ex-Hertha-Talent Sidney Friede und Co. haben vier Klassen höher spielenden Regionalligisten im Pokal am Rande einer Niederlage

Die Überzahl hielt für Delay jedoch nicht lange an, da Torschütze Ernst in der 71. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig runter musste. Dann folgte die bittere Schlussphase für den Bezirksligisten: Zunächst glich Zehlendorf in der 77. Minute durch Ernes Smailovic aus, wenig später drehte der Viertligist die Partie. Jake-Robert Wilton traf in der 83. Minute zur Führung für Zehlendorf, kurz darauf sorgte Patrick-Emmanuel Abe für die Entscheidung und den 3:1-Endstand.

Delay Sports muss den Traum von der ersten Teilnahme am DFB-Pokal damit nach großem Kampf ad acta legen. Zehlendorf zählt derweil nicht zu den Top-Favoriten auf den Titel im Landespokal und den damit verbundenen DFB-Pokal-Einzug, da auch BFC Dynamo, VSG Altglienicke und BFC Preußen noch im Wettbewerb vertreten sind. Altglienicke und Preußen rangieren in der Regionalliga Nordost im oberen Tabellendrittel, während auch BFC Dynamo besser platziert ist als das derzeitige Tabellenschlusslicht Zehlendorf.

Delay Sports kann sich für die restliche Saison nun voll auf die Liga konzentrieren. Das von Ex-Profi Kevin Pannewitz trainierte Team peilt den nächsten Aufstieg an und will hoch in die Landesliga. Nach zehn Spielen ist Delay Tabellenfünfter mit Tuchfühlung zu Platz zwei (drei Punkte Rückstand).