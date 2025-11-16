Delay Sports Berlin ist am Sonntagnachmittag im Berliner Landespokal haarscharf an einer faustdicken Überraschung vorbei geschrammt.
Delay Sports Berlin schnuppert an der Sensation! Ex-Hertha-Talent Sidney Friede und Co. haben vier Klassen höher spielenden Regionalligisten im Pokal am Rande einer Niederlage
- Imago Images / HMB-Media
Der erst vor einigen Jahren von Streaming-Star Elias Nerlich und dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler Sidney Friede gegründete Bezirksligist verlor im Achtelfinale des Berlin-Pokals gegen den vier Spielklassen höher angesiedelten Regionalligisten Hertha Zehlendorf nach zwischenzeitlicher 1:0-Führung letztlich mit 1:3 (0:0).
Mittelstürmer Zulu Ernst, der in der Jugend einst unter anderem für Union Berlin spielte und später auch mal bei Zehlendorf aktiv war, brachte Delay Sports n der 56. Minute in Führung. Vorausgegangen war ein geblockter Freistoß von Ex-Hertha-Talent Friede, der aus einer Notbremse von Zehlendorfs Sven Reimann entstand. Jener wurde dafür mit der Roten Karte vom Platz gestellt.
- IMAGO / HMB-Media
Delay Sports nur kurz in Überzahl und am Ende eiskalt erwischt
Die Überzahl hielt für Delay jedoch nicht lange an, da Torschütze Ernst in der 71. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig runter musste. Dann folgte die bittere Schlussphase für den Bezirksligisten: Zunächst glich Zehlendorf in der 77. Minute durch Ernes Smailovic aus, wenig später drehte der Viertligist die Partie. Jake-Robert Wilton traf in der 83. Minute zur Führung für Zehlendorf, kurz darauf sorgte Patrick-Emmanuel Abe für die Entscheidung und den 3:1-Endstand.
Delay Sports muss den Traum von der ersten Teilnahme am DFB-Pokal damit nach großem Kampf ad acta legen. Zehlendorf zählt derweil nicht zu den Top-Favoriten auf den Titel im Landespokal und den damit verbundenen DFB-Pokal-Einzug, da auch BFC Dynamo, VSG Altglienicke und BFC Preußen noch im Wettbewerb vertreten sind. Altglienicke und Preußen rangieren in der Regionalliga Nordost im oberen Tabellendrittel, während auch BFC Dynamo besser platziert ist als das derzeitige Tabellenschlusslicht Zehlendorf.
Delay Sports kann sich für die restliche Saison nun voll auf die Liga konzentrieren. Das von Ex-Profi Kevin Pannewitz trainierte Team peilt den nächsten Aufstieg an und will hoch in die Landesliga. Nach zehn Spielen ist Delay Tabellenfünfter mit Tuchfühlung zu Platz zwei (drei Punkte Rückstand).
Delay Sports 2025/26: Die Ergebnisse im Berliner Landespokal
- FC Treptow - Delay Sports 0:14 (10. August 2025)
- Delay Sports - Berliner SV 6:1 (17. August 2025)
- TSV Lichtenberg - Delay Sports 0:10 (6. September 2025)
- Delay Sports - SF Charlottenburg-Wilmersdorf 5:0 (12. Oktober 2025)
- Delay Sports - Hertha 03 Zehlendorf 1:3 (16. November 2025)