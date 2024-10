Könnte Delay Sports nächste Saison (2025/26) im DFB-Pokal dabei sein?

Delay Sports befindet sich weiterhin auf dem Weg nach oben. Ist demnächst sogar eine Teilnahme am DFB-Pokal möglich?

In der Berliner Kreisliga A kämpft der unter anderem von Streaming-Star Elias Nerlich gegründete Verein Delay Sports Berlin derzeit um den erneuten Aufstieg in die nächsthöhere Liga. Und auch im Berliner Landespokal sorgt Delay Sports für Furore.

Der Klub hat hier zuletzt das Achtelfinale erreicht und damit einen weiteren Schritt in Richtung einer möglichen Teilnahme am DFB-Pokal gemacht. Was muss passieren, damit Delay Sports tatsächlich in der 1. Hauptrunde an den Start gehen dürfte?