Delay Sports Berlin vs. Hertha Zehlendorf im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Delay Sport Berlin hat zum zweiten Mal in der Vereinshistorie das Achtelfinale des Berliner Landespokals erreicht. Nach Siegen über den BSV 1892 (6:1), den TSV Lichtenberg (10:0) und die SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 (5:0) konnte sich Delay Sport Berlin souverän das Ticket für die Runde der letzten 16 sichern. Im vergangenen Jahr traf das Team um Elias Nerlich und Sidney Friede im Achtelfinale ebenfalls auf einen Regionalligisten und verlor die Partie klar mit 0:12 gegen den BFC Dynamo.

Regionalligist Hertha Zehlendorf geht damit heute als Favorit in das Pokalspiel gegen Delay Sports Berlin, auch wenn das Team von Trainer Kevin Pannewitz kein normaler Bezirksligist ist. Hertha Zehlendorf schlug auf dem Weg in das Achtelfinale die Spandauer Kickers (2:1), BW Mahlsdorf Waldesruh (4:0) und den Grünauer BC (6:1).