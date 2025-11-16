friede-delay-sports-1200 IMAGO / HMB-Media
Delay Sports Berlin vs. Hertha Zehlendorf im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen?

Im Landespokal treffen heute Delay Sports Berlin und Hertha Zehlendorf aufeinander. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Partie live zeigt.

Am heutigen Sonntag, den 16. November, duellieren sich im Achtelfinale des Berliner Landespokals Delay Sports Berlin und Hertha Zehlendorf. Das Pokalspiel wird um 15 Uhr auf der Sportanlage Blissestraße in Berlin angestoßen.

GOAL verrät, wer die Begegnung heute live überträgt.

    Schlechte Nachrichten für alle Fans: Das Pokalspiel zwischen Delay Sports Berlin und Hertha Zehlendorf wird heute weder im linearen TV noch im Livestream übertragen. Nur vor Ort im Stadion könnt Ihr die Partie heute live verfolgen. 

  • News zu Delay Sports Berlin und Hertha Zehlendorf

    Delay Sport Berlin hat zum zweiten Mal in der Vereinshistorie das Achtelfinale des Berliner Landespokals erreicht. Nach Siegen über den BSV 1892 (6:1), den TSV Lichtenberg (10:0) und die SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 (5:0) konnte sich Delay Sport Berlin souverän das Ticket für die Runde der letzten 16 sichern. Im vergangenen Jahr traf das Team um Elias Nerlich und Sidney Friede im Achtelfinale ebenfalls auf einen Regionalligisten und verlor die Partie klar mit 0:12 gegen den BFC Dynamo. 

    Regionalligist Hertha Zehlendorf geht damit heute als Favorit in das Pokalspiel gegen Delay Sports Berlin, auch wenn das Team von Trainer Kevin Pannewitz kein normaler Bezirksligist ist. Hertha Zehlendorf schlug auf dem Weg in das Achtelfinale die Spandauer Kickers (2:1), BW Mahlsdorf Waldesruh (4:0) und den Grünauer BC (6:1).

  • Delay Sports Berlin vs. Hertha Zehlendorf im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Das Achtelfinale im Überblick

    Datum & UhrzeitHeimGast
    Fr., 14.11., 19.15 UhrBFC Meteor 06BFC Preußen
    Sa., 15.11., 14 UhrSV Sparta LichtenbergTennis Borussia Berlin
    Sa., 15.11., 14 UhrSp.Vg. Blau Weiß 1890 BerlinFüchse Berlin
    Sa., 15.11., 14.15 UhrPfeffersportVSG Altglienicke
    Sa., 15.11., 14.30 UhrFC Internationale BerlinBerliner AK
    So., 16.11., 13 UhrBSV Eintracht MahlsdorfBFC Dynamo
    So., 16.11., 13 UhrS.D. Croatia BerlinSV Tasmania Berlin
    So., 16.11., 15 UhrDelay Sports BerlinFC Hertha 03 Zehlendorf

  • Delay Sports Berlin vs. Hertha Zehlendorf im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live übertragen? Nützliche Links

