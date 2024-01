Bei DAZN gibt es nicht nur Fußball, sondern auch Top-Football aus der NFL. Wie sehen die Angebote des Streamingdienstes aus?

Die NFL-Saison 2023/24 steuert auf das große Finale, den Super Bowl zu. Wer American Football genießen will, der kommt um DAZN nicht herum.

Der Streamingdienst hat nämlich alles im Programm, was das NFL-Herz begehrt. Das war schon während der regulären Saison so - und hat sich nun in den Playoffs natürlich nicht geändert. GOAL zeigt Euch im Folgenden, wie ihr die volle Ladung NFL mit den interessantesten Angeboten abbekommen könnt - und was Euch das kostet.