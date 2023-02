Super Bowl 2023 im TV und LIVE STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles?

Der 57. Super Bowl steht an. GOAL hat alle Infos zur Übertragung des wichtigsten Football-Spiel des Jahres im TV und LIVE-STREAM.

In der Nacht von Sonntag auf Montag beginnt am 13. Februar um 0.30 Uhr (deutsche Zeit) der 57. Super Bowl. In Glendale, Arizona, treten die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegeneinander an.

Beide Mannschaften sind keine Unbekannten im Super Bowl. 2020 konnten sich die Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes bereits gegen die San Francisco 49ers im Super Bowl durchsetzen. Die Eagles konnten die begehrte Vince-Lombardi-Trophäe 2018 gegen die Patriots gewinnen, bei denen damals noch Tom Brady aktiv war. Hauptakt der Halbzeitshow ist dieses Mal übrigens Rihanna. Letztes Jahr standen unter anderem Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und 50 Cent gemeinsam auf der Bühne. Die US-Nationalhymne wird vor Beginn der Partie vom mehrfachen Grammy-Gewinner Chris Stapleton gesungen.

Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung des Super Bowls im TV und LIVE-STREAM.

Super Bowl 2023: Das Event im Überblick

Begegnung Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles Wettbewerb NFL / Super Bowl Beginn 13. Februar - 0.30 Uhr Ort State-Farm-Stadion (Glendale)

Super Bowl 2023: Wo gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, alle Football-Fans können beruhigt aufatmen: Den 57. Super Bowl könnt Ihr ebenfalls wieder im Free-TV verfolgen. Verantwortlich dafür ist der Privatsender ProSieben. Dieses hat schon diverse Super Bowls live im Free-TV gezeigt.

Obwohl der Kick-Off des Spiels erst um 0.30 Uhr ist, beginnt ProSieben bereits um 22.25 Uhr mit der Vorberichterstattung zu diesem Event. Dabei werden beide Teams noch einmal genau unter die Lupe genommen und deren Weg zum Super Bowl nachvollzogen.

Als Kommentator geht Jan Stecker an den Start, moderiert wird von Patrick Esume, der den Experten Björn Werner an seiner Seite hat.

Dieser Super Bowl wird allerdings erst einmal der letzte sein, den Ihr bei ProSieben verfolgen könnt. Ab der Saison 2023/24 liegen die Übertragungsrechte nämlich bei RTL.

Super Bowl 2023: Wo läuft der Super Bowl im LIVE-STREAM?

Die Übertragung im Free-TV ist nicht die einzige Option, die Ihr habt, wenn Ihr den Super Bowl sehen möchtet. Natürlich könnt Ihr auch per LIVE-STREAM den ganzen Abend live mit dabei sein.

Super Bowl 2023: Der LIVE-STREAM bei ran.de

Einen LIVE-STREAM zum Event könnt Ihr ganz bequem bei ran.de sehen. Dort werden verschiedene Sportsendungen per LIVE-STREAM übertragen, dieses Mal auch der Super Bowl.

Der LIVE-STREAM ist komplett kostenlos, Ihr braucht nur auf diesen Link zuklicken und könnt dann ab 22.25 Uhr die Vorberichterstattung von ProSieben dort sehen. Der Kick-Off des Spiels erfolgt auch im LIVE-STREAM erst um 0.30 Uhr.

Was Ihr jetzt noch braucht, ist allerdings ein Gerät mit Internetanschluss, ohne ein solches könnt Ihr den LIVE-STREAM natürlich nicht sehen.

Super Bowl 2023: Mit DAZN zum LIVE-STREAM

Den Super Bowl per LIVE-STREAM verfolgen, könnt Ihr ebenfalls beim Sport-Streamingdienst DAZN. Dieser zeigt die ganze Saison über diverse Spiele der NFL live und hat natürlich auch das wichtigste Spiel der Saison im Angebot.

Das ist aber längst nicht alles, was Ihr bei DAZN sehen könnt. Der Streamingdienst aus Ismaning hat außerdem noch die Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 im Angebot. Außerdem laufen dort Tennis, Golf, Darts, Boxen und Motorsport im STREAM.

Zugriff auf dieses riesige Programm bekommt Ihr für 39,99 Euro pro Monat im Monatsabo und 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Allerdings hat DAZN auch andere Abonnements im Angebot, die weniger kosten und dafür ein etwas eingeschränkteres Programm haben. Genaueres dazu nachlesen könnt Ihr hier.

Die Übertragung bei DAZN beginnt übrigens erst um 23.45 Uhr. Dort könnt Ihr den Super Bowl aber sowohl mit deutschem Kommentator oder im englischsprachigen Original hören.

Super Bowl 2023: Die Übertragung auf einen Blick