Jose Mourinho ist angeblich der Top-Kandidat auf den Posten des portugiesischen Nationaltrainers. Das berichtet ESPN. Demnach soll dem 63-Jährigen der Job angeboten werden, da der Vertrag mit Nationalcoach Roberto Martinez nach der Weltmeisterschaft in diesem Sommer ausläuft.
"Das wird unglaublich": Jose Mourinhos Traum geht offenbar noch in diesem Jahr in Erfüllung
- Getty Images Sport
Ruben Amorim könnte Jose Mourinho bei Benfica ablösen
Unabhängig vom Abschneiden Portugals bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko soll dem Bericht zufolge der Wechsel auf der Trainerbank erfolgen. Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, gilt als einer der vielen Favoriten auf den WM-Titel.
Mourinho kehrte im September zu Benfica nach Lissabon zurück, nachdem er nur etwas mehr als ein Jahr bei Fenerbahce Istanbul tätig war. Beim Rekordmeister Portugals hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben, aus dem im Fall eines Wechsels zum Nationalteam aussteigen müsste.
Sollte Mourinho das gelingen, gilt dem Bericht zufolge Ruben Amorim als Top-Kandidat für den Trainer-Job bei Benfica. Der Ex-Coach von Manchester United trainierte zwar schon den Stadtrivalen Sporting, doch für Benfica lief er während seiner aktiven Karriere neun Jahre lang auf.
- AFP
Jose Mourinho: "Möchte bei einer EM oder WM dabei sein"
Sollte Mourinho Portugals Nationaltrainer werden, ginge für ihn ein Traum in Erfüllung. Bereits während seiner Fenerbahce-Zeit hatte er der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport gesagt: "Ich möchte bei einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft dabei sein und ein ganzes Land hinter eine Mannschaft bringen. Das will ich für den Fußball machen und für alles, für das er steht. Das wird unglaublich."
Im August 2025 legte er bei Sporty Net noch einmal nach: "Mein Schicksal ist es, bei einer WM mit Portugals Nationalteam anzutreten", sagte er.
- Getty Images Sport
Gemischte Mourinho-Bilanz bei Benfica
Seit seinem Amtsantritt im September musste Mourinho Höhen und Tiefen mit seiner neuen Mannschaft durchmachen. Das Team schied aus beiden nationalen Pokal-Wettbewerben aus und musste in der Liga den Tabellenführer FC Porto auf sieben Punkte davonziehen lassen.
In der Champions League jedoch gelang Benfica dank des Last-Second-Tores von Keeper Anatolij Trubin beim 4:2 gegen Real Madrid noch der Sprung in die Play-offs.
Die Klubs von Trainer Jose Mourinho:
- 2002 - 2004: FC Porto
- 2004 - 2007: Chelsea
- 2008 - 2010: Inter Mailand
- 2010 - 2013: Real Madrid
- 2013 - 2015: Chelsea
- 2016 - 2018: Manchester United
- 2019 - 2021: Tottenham
- 2021 - 2024: Roma
- 2024 - 2025: Fenerbahce
- seit 2025: Benfica