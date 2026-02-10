"Das wird unglaublich": Jose Mourinhos Traum geht offenbar noch in diesem Jahr in Erfüllung

Unabhängig vom Abschneiden Portugals bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko soll dem Bericht zufolge der Wechsel auf der Trainerbank erfolgen. Portugal, angeführt von Cristiano Ronaldo, gilt als einer der vielen Favoriten auf den WM-Titel.

Mourinho kehrte im September zu Benfica nach Lissabon zurück, nachdem er nur etwas mehr als ein Jahr bei Fenerbahce Istanbul tätig war. Beim Rekordmeister Portugals hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben, aus dem im Fall eines Wechsels zum Nationalteam aussteigen müsste.

Sollte Mourinho das gelingen, gilt dem Bericht zufolge Ruben Amorim als Top-Kandidat für den Trainer-Job bei Benfica. Der Ex-Coach von Manchester United trainierte zwar schon den Stadtrivalen Sporting, doch für Benfica lief er während seiner aktiven Karriere neun Jahre lang auf.