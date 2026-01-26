Er war schließlich mal bei Real Madrid: Jose Mourinho will dem FC Barcelona im Werben um ein Supertalent wohl unbedingt in die Suppe spucken

Demnach will Benfica den von Barca umworbenen Rechtsverteidiger Daniel Banjaqui unbedingt halten. Und federführend ist im Bestreben der Portugiesen laut Sport eben allen voran Benficas Trainer Mourinho.

Der 63-Jährige und die Vereinsverantwortlichen wollen einen Verlust ihres Eigengewächses an Barcelona unbedingt verhindern. Mourinho ergriff dabei zuletzt auch entsprechende Maßnahmen: So stand der 17-Jährige im jüngsten Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (0:2) im Kader, ehe ihm The Special One am vergangenen Wochenende zu seinem Startelfdebüt für die erste Mannschaft verhalf. Beim 4:0 gegen Estrela Amadora am Sonntag stand Banjaqui die vollen 90 Minuten über auf der rechten Abwehrseite auf dem Platz.