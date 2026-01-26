Der frühere Real-Madrid-Trainer Jose Mourinho will dem FC Barcelona im Werben um ein großes Talent offenbar unbedingt in die Suppe spucken. Das geht aus einem Bericht der spanischen Zeitung Sport hervor.
Er war schließlich mal bei Real Madrid: Jose Mourinho will dem FC Barcelona im Werben um ein Supertalent wohl unbedingt in die Suppe spucken
FC Barcelona will Benfica-Talent Daniel Banjaqui verpflichten
Demnach will Benfica den von Barca umworbenen Rechtsverteidiger Daniel Banjaqui unbedingt halten. Und federführend ist im Bestreben der Portugiesen laut Sport eben allen voran Benficas Trainer Mourinho.
Der 63-Jährige und die Vereinsverantwortlichen wollen einen Verlust ihres Eigengewächses an Barcelona unbedingt verhindern. Mourinho ergriff dabei zuletzt auch entsprechende Maßnahmen: So stand der 17-Jährige im jüngsten Champions-League-Spiel bei Juventus Turin (0:2) im Kader, ehe ihm The Special One am vergangenen Wochenende zu seinem Startelfdebüt für die erste Mannschaft verhalf. Beim 4:0 gegen Estrela Amadora am Sonntag stand Banjaqui die vollen 90 Minuten über auf der rechten Abwehrseite auf dem Platz.
- AFP
Benfica-Juwel Daniel Banjaqui stellte sich bei U17-WM ins Schaufenster
Banjaqui wird schon seit 2018 bei Benfica ausgebildet und kam in der bisherigen Saison vornehmlich für das B-Team in der zweiten portugiesischen Liga zum Einsatz. Für europäische Spitzenklubs wie Barcelona hatte sich Banjaqui unter anderem im Herbst vergangenen Jahres mit starken Leistungen bei der U17-WM interessant gemacht. Auf dem Weg zum Titelgewinn von Portugals Auswahl war das Benfica-Juwel einer der Leistungsträger, stand in sieben von acht Turnierspielen in der Startelf.
Für Mourinho, seit September auf Benficas Trainerbank, wäre der Verlust eines seiner größten Talente an Barca derweil auch wegen seiner Real-Vergangenheit ärgerlich. Von 2010 bis 2013 coachte er die Königlichen und lieferte sich in jenen Jahren einige hochbrisante Clasicos gegen die Katalanen.
Jose Mourinhos Trainerstationen seit 2000 in der Übersicht
- September bis Dezember 2000: Benfica
- Juli 2001 bis Januar 2002: UD Leiria
- 2002 bis 2004: FC Porto
- 2004 bis 2007: FC Chelsea
- 2008 bis 2010: Inter Mailand
- 2010 bis 2013: Real Madrid
- 2013 bis 2015: FC Chelsea
- 2016 bis 2018: Manchester United
- 2019 bis 2021: Tottenham Hotspur
- 2021 bis 2024: AS Rom
- 2024 bis 2025: Fenerbahce
- seit September 2025: Benfica (Vertrag bis 30. Juni 2027)