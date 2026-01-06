Das wäre ein Trainerhammer! Manchester United denkt wohl über spektakuläre Lösung als Amorim-Nachfolger nach

Solskjaer avancierte im Old Trafford schon als Spieler zur Vereinsikone (1996 bis 2007), wurde als Edeljoker bekannt und spielte beim gewonnenen Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern eine entscheidende Rolle.

Im Dezember 2018 war der Norweger nach der Entlassung von Jose Mourinho schon einmal zunächst als Interimstrainer bei United eingesprungen. Rund drei Monate später wurde er nach überzeugender Entwicklung fest als Cheftrainer installiert, führte United nach Platz sechs 2018/19 in seinen beiden kompletten Spielzeiten an der Seitenlinie der Red Devils dann auf Rang drei und zwei der Premier League. Ende November 2021 musste Solskjaer gehen.

Mehr als drei Jahre lang nahm er danach keinen anderen Trainerjob an, ehe er im Januar 2025 Besiktas übernahm. Beim türkischen Spitzenklub musste er nach nur gut sieben Monaten im August aber schon wieder seinen Hut nehmen und wäre daher sofort verfügbar. Aktuell arbeitet Solskjaer lediglich als Spielanalyst für die UEFA.