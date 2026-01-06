Ole Gunnar Solskjaer würde wohl sehr gerne bis Saisonende auf die Trainerbank von Manchester United zurückkehren. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.
Das wäre ein Trainerhammer! Manchester United denkt wohl über spektakuläre Lösung als Amorim-Nachfolger nach
Übernimmt Ole Gunnar Solskjaer bis Saisonende bei Manchester United?
Demnach wäre Solskjaer dazu bereit, für die kommenden sechs Monate vorübergehend Nachfolger des am Montag entlassenen Ruben Amorim zu werden. United denkt laut Romano über diese romantische Lösung nach, die dem Verein auf der Suche nach einer langfristigen Lösung Zeit bringen würde.
Mit Jonny Evans, bis vergangenen Sommer Spieler bei Manchester United und danach einige Monate lang als Betreuer der Leihspieler angestellt, soll zudem ein weiterer alter Bekannter sofort bereit stehen, als Solskjaers Co-Trainer zu fungieren.
Ole Gunnar Solskjaer trainierte Manchester United einst knapp drei Jahre lang
Solskjaer avancierte im Old Trafford schon als Spieler zur Vereinsikone (1996 bis 2007), wurde als Edeljoker bekannt und spielte beim gewonnenen Champions-League-Finale 1999 gegen den FC Bayern eine entscheidende Rolle.
Im Dezember 2018 war der Norweger nach der Entlassung von Jose Mourinho schon einmal zunächst als Interimstrainer bei United eingesprungen. Rund drei Monate später wurde er nach überzeugender Entwicklung fest als Cheftrainer installiert, führte United nach Platz sechs 2018/19 in seinen beiden kompletten Spielzeiten an der Seitenlinie der Red Devils dann auf Rang drei und zwei der Premier League. Ende November 2021 musste Solskjaer gehen.
Mehr als drei Jahre lang nahm er danach keinen anderen Trainerjob an, ehe er im Januar 2025 Besiktas übernahm. Beim türkischen Spitzenklub musste er nach nur gut sieben Monaten im August aber schon wieder seinen Hut nehmen und wäre daher sofort verfügbar. Aktuell arbeitet Solskjaer lediglich als Spielanalyst für die UEFA.
Manchester United: Oliver Glasner soll Top-Kandidat für langfristige Lösung sein
Nach nur rund 14 Monaten im Amt war der als großer Hoffnungsträger gekommene Amorim zu Wochenbeginn entlassen worden. Interimsmäßig hat Ex-United-Profi Darren Fletcher, der aktuell die U18 des englischen Topklubs trainiert, übernommen und wird am Mittwoch im Premier-League-Spiel beim FC Burnley auf der Bank sitzen. Auch für die Zeit danach bis Saisonende sollen die Verantwortlichen der Red Devils für eine vorübergehende interne Lösung a la Fletcher offen sein, Solskjaer wäre aufgrund seiner engen Bindung zum Verein ein ähnlicher Fall.
Ob der 52-jährige Ex-Stürmer übernimmt, hängt aber auch davon ab, ob United um einen der langfristigen Kandidaten auf die Amorim-Nachfolge zeitnah erfolgreich buhlt. Oliver Glasner, dessen Vertrag bei Crystal Palace am Saisonende ausläuft, ist laut Independent derzeit die 1a-Option. Mit Gareth Southgate, Roberto De Zerbi, Ruud van Nistelrooy oder dem kürzlich bei Chelsea entlassenen Enzo Maresca werden einige weitere prominente Namen gehandelt. Bei Maresca hätte United-Legende Nicky Butt angesichts dessen Vergangenheit beim Stadtrivalen Manchester City jedoch ein sehr schlechtes Gefühl. Mit Ex-Teamkollege Solskjaer könnte Butt sicherlich deutlich besser leben.
Ole Gunnar Solskjaer bald wieder bei Manchester United? Seine Cheftrainer-Stationen in der Übersicht
- Juli 2008 bis Dezember 2010: Manchester United U21
- Januar 2011 bis Dezember 2013: Molde FK
- Januar bis September 2014: Cardiff City
- Oktober 2015 bis Dezember 2018: Molde FK
- Dezember 2018 bis November 2021: Manchester United
- Januar bis August 2025: Besiktas