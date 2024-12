Das krasse Gegenteil von Jamal Musiala: Leroy Sané liefert dem FC Bayern München keine Gründe für eine Vertragsverlängerung

Der FC Bayern München marschiert auch dank Jamal Musiala in der Bundesliga weiter vorneweg. Ganz im Gegenteil zu Leroy Sané.

Mit einem hochverdienten Sieg gegen den 1. FC Heidenheim, den das Ergebnis von 4:2 nicht wirklich widerspiegelte, hat der FC Bayern München seinen Vorsprung auf die Konkurrenz in der Bundesliga ausgebaut. Trotz der vier Tore wurde deutlich, dass in der Offensive - in Abwesenheit von Harry Kane - aber längst nicht alles zusammenläuft. Ein Sinnbild dafür ist Leroy Sané.

Letztlich durfte sich der deutsche Rekordmeister mal wieder bei Jamal Musiala (SPOX-Note: 1,0) bedanken, dass nach 13 Spieltagen nun zehn Siege zu Buche stehen. Der Nationalspieler unterstrich seinen unfassbaren Stellenwert für die Münchner schon wenige Minuten nach seiner Einwechslung. Kurz vor Schluss schnürte er einen Doppelpack und erzielte wettbewerbsübergreifend somit seine Saisontore elf und zwölf. Es ist fast schon bedenklich, wie sehr die Bayern von ihm abgängig sind. Insbesondere, wenn Kane fehlt.

Sané steht hingegen bei drei Treffern. Zu seiner Verteidigung stand er auch dreimal weniger auf dem Platz und kommt auf erheblich weniger Spielzeit. Der Kontrast zwischen den beiden Ballkünstlern könnte jedoch kaum größer sein.