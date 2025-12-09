Das könnte für den FC Bayern ein Vorteil sein: Liverpool hat offenbar neues Transferziel auserkoren

Unabhängig vom weiteren Verlauf scheint Liverpool auf alle Szenarien vorbereitet zu sein. Mehrere Kandidaten für Konates Nachfolge wurden bereits gehandelt - allen voran Marc Guehi von Crystal Palace.

Bereits im vergangenen Sommer stand ein Wechsel des Verteidigers nach Liverpool kurz bevor: Die Vereine hatten sich über den Transfer geeinigt, und auch Guehi hatte den Vertragsbedingungen zugestimmt. Letztlich verhinderte ein Veto von Palace-Trainer Oliver Glasner den Deal, dass er mit einem sofortigen Rücktritt drohte, sollte Guehi kurzfristig abgegeben werden, dementierte er jedoch entschieden.

Auch der FC Bayern München und Inter Mailand sollen Guehi im Blick haben. Im Winter dürfte das Thema erneut Fahrt aufnehmen: Ab dem 1. Januar darf der englische Nationalspieler nämlich offiziell mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel zur neuen Saison verhandeln, da sein Vertrag bei den Eagles ausläuft. In München sollen bereits erste Schritte unternommen worden sein: Laut der Sport Bild erkundigte sich Sportdirektor Christoph Freund bei Glasner nach der aktuellen Lage, während Sportvorstand Max Eberl offenbar bereits Gespräche mit Guehis Umfeld geführt hat.

Bei den Münchnern herrscht zudem noch nicht ganz Klarheit über den Verbleib von Star-Innenverteidiger Dayot Upamecano, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft. Laut einem aktuellen Bericht der BBC verlaufen die Gespräche über eine Verlängerung des 27-Jährigen jedoch äußerst positiv, sodass eine Unterschrift Upamecanos unter dem neuen Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister in naher Zukunft erwartet wird. Offiziell ist jedoch noch nichts.

Auch im Falle eines nun wahrscheinlichen Verbleibs von Upamecano beim Rekordmeister wolle der FCB sich nach einem weiteren Innenverteidiger umschauen, heißt es in dem Bericht weiter. Demnach schließt eine Upamecano-Verlängerung eine Guehi-Verpflichtung offenbar nicht aus - zumal sich die Bayern aller Voraussicht nach im kommenden Sommer von Min-Jae Kim trennen wollen.