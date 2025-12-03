Das Jahr ist für ihn beendet: Top-Spieler des FC Barcelona fällt lange aus

Der 27-Jährige fällt damit auch am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt aus. Der Offensivspieler hatte sich beim 3:1-Sieg gegen Atletico Madrid die linke Schulter ausgekugelt.

Europameister Olmo hatte das zwischenzeitliche 2:1 für Barca erzielt, war beim Schuss aber unglücklich auf die Schulter gefallen. Der frühere Leipziger wurde umgehend ausgewechselt.