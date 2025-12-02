Schon wieder Olmo! Star des FC Barcelona trifft bei Sieg gegen Atletico Madrid und verletzt sich

Der Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt damit vier Punkte.

Die Führung der Gäste, die wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge gewonnen hatten, durch Alex Baena (19.) egalisierte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha prompt (26.). Noch im ersten Durchgang verpasste Robert Lewandowski die Führung, der Stürmerstar schoss einen Foulelfmeter weit über das Tor (37.).