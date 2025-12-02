FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Schon wieder Olmo! Star des FC Barcelona trifft bei Sieg gegen Atletico Madrid und verletzt sich

Immer wieder plagen Dani Olmo Verletzungen. Gegen die Mannschaft von Diego Simeone hat es den talentierten Spanier wieder erwischt - ausgerechnet bei seinem eigenen Treffer.

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben die Tabellenführung in der spanischen Primera Division ausgebaut. In der vorverlegten Partie des 19. Spieltags gewannen die Katalanen nach Rückstand 3:1 (1:1) gegen das formstarke Atlético Madrid.

  • Hansi Flicks Mannschaft marschiert in LaLiga vorne weg

    Der Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt damit vier Punkte.

    Die Führung der Gäste, die wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Folge gewonnen hatten, durch Alex Baena (19.) egalisierte der brasilianische Flügelstürmer Raphinha prompt (26.). Noch im ersten Durchgang verpasste Robert Lewandowski die Führung, der Stürmerstar schoss einen Foulelfmeter weit über das Tor (37.).

    Olmo trifft und verletzt sich an der Schulter

    Zielsicherer zeigte sich dann Dani Olmo. Im offenen zweiten Durchgang erzielte der ehemalige Leipziger den Führungstreffer (65.), musste diesen aber möglicherweise teuer bezahlen. Der 27-Jährige fiel bei der Schussbewegung, verletzte sich dabei an der Schulter und wurde direkt ausgewechselt. Ferran Torres traf in der Nachspielzeit zur Entscheidung (90.+6).

  • Dani Olmo: Seine Leistungsdaten der Saison 2025/26

    • Spiele: 16
    • Tore: 3
    • Vorlagen: 2
    • Gelbe Karten: 1
    • Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
    • Einsatzminuten: 892
