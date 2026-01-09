"Er hat nichts geboten": Absolute Horrorstatistik von Arsenal-Stürmer Victor Gyökeres im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool

Zuletzt hatte Declan Rice den Wert von Gyökeres für die Mannschaft hervorgehoben und erklärt, der Nationalspieler nehme eine wichtige Rolle ein. "Es ist hart für ihn, weil ihm in jedem Spiel zwei Verteidiger auf den Füßen stehen", betonte Rice und erklärte, wie Gyökeres beispielsweise beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 bei Arsenals 3:2-Sieg beim AFC Bournemouth einen entscheidenden Beitrag in der Entstehung leistete: "Wenn er nicht den Weg in die Tiefe sucht und den Ball festmacht, der dann zu Martin Ödegaard (Vorlagengeber, d. Red.) prallt, fällt dieses Tor nicht", sagte Rice. "Das war für uns ein ganz entscheidender Moment in diesem Spiel und brachte uns auf die Siegerstraße."

Rice ist davon überzeugt, dass Gyökeres' Knoten zeitnah so richtig platzt: "Ich sehe, wie gut sein Abschluss ist - und wenn er in die richtigen Räume kommt und den Ball im richtigen Moment erhält, wird er zu 100 Prozent treffen."

Gyökeres habe sich mit seinen Qualitäten einen Status erarbeitet, der eben noch größere Herausforderungen mit sich bringe. "Die Abwehrspieler in der Premier League wollen ihn unbedingt stoppen, weil er einer der besten Stürmer der Welt ist. Aber glaubt mir, er ist unglaublich wichtig für uns und ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir sind", so Rice.