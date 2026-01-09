Die Torquote von Stürmer Viktor Gyökeres beim FC Arsenal ist bisher noch arg ausbaufähig. Wie alle anderen Spieler blieb der Neuzugang auch beim 0:0 der Gunners gegen den FC Liverpool torlos. Gyökeres fiel vielmehr negativ mit einer bestimmten Statistik auf.
"Er hat nichts geboten": Absolute Horrorstatistik von Arsenal-Stürmer Victor Gyökeres im Spitzenspiel gegen den FC Liverpool
Laut den Erhebungen des Datenanbieters Opta kam Gyökeres am Donnerstagabend nämlich in seinen 64 Einsatzminuten auf nur acht Ballkontakte. Das ist die geringste Anzahl an Ballkontakten, die er jemals in seinen bislang 24 Pflichtspielen für Arsenal hatte, in denen er mindestens 20 Minuten zum Einsatz kam.
Lediglich einer dieser Ballkontakte fand innerhalb des Strafraums statt. In der zweiten Halbzeit kam der 27-Jährige gar nur auf eine einzige Ballberührung bevor er vom Platz genommen wurde.
Sky-Co-Kommentator und ManUnited-Legende Gary Neville äußerte sich scharf zu Gyökeres und sagte: "Er war wirkungslos - und das ist noch milde ausgedrückt. Er hat nichts geboten."
Gyökeres traf erst sieben Mal für Arsenal
Arsenal hatte vergangenen Sommer knapp 67 Millionen Euro Ablöse für Gyökeres an Sporting überwiesen und setzte sich im Transferpoker unter anderem gegen Manchester United und den FC Barcelona durch. Die bisherige Torausbeute des 27-Jährigen entspricht allerdings noch nicht den Erwartungen, in 24 Einsätzen für den Premier-League-Tabellenführer sind ihm sieben Treffer gelungen.
In den vergangenen neun Ligaspielen steuerte Gyökeres lediglich ein Tor bei.
- Getty
Rice: Arsenal wäre ohne Gyökeres "nicht dort, wo wir sind"
Zuletzt hatte Declan Rice den Wert von Gyökeres für die Mannschaft hervorgehoben und erklärt, der Nationalspieler nehme eine wichtige Rolle ein. "Es ist hart für ihn, weil ihm in jedem Spiel zwei Verteidiger auf den Füßen stehen", betonte Rice und erklärte, wie Gyökeres beispielsweise beim Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 bei Arsenals 3:2-Sieg beim AFC Bournemouth einen entscheidenden Beitrag in der Entstehung leistete: "Wenn er nicht den Weg in die Tiefe sucht und den Ball festmacht, der dann zu Martin Ödegaard (Vorlagengeber, d. Red.) prallt, fällt dieses Tor nicht", sagte Rice. "Das war für uns ein ganz entscheidender Moment in diesem Spiel und brachte uns auf die Siegerstraße."
Rice ist davon überzeugt, dass Gyökeres' Knoten zeitnah so richtig platzt: "Ich sehe, wie gut sein Abschluss ist - und wenn er in die richtigen Räume kommt und den Ball im richtigen Moment erhält, wird er zu 100 Prozent treffen."
Gyökeres habe sich mit seinen Qualitäten einen Status erarbeitet, der eben noch größere Herausforderungen mit sich bringe. "Die Abwehrspieler in der Premier League wollen ihn unbedingt stoppen, weil er einer der besten Stürmer der Welt ist. Aber glaubt mir, er ist unglaublich wichtig für uns und ohne ihn wären wir nicht dort, wo wir sind", so Rice.
Gyökeres unterschrieb bis 2030 bei Arsenal und Coach Mikel Arteta vertraut dem Schweden als seine gesetzte Nummer 9. Bei Sporting war Gyökeres zuvor der internationale Durchbruch gelungen, für die Portugiesen gelangen ihm in zwei Jahren und 102 Einsätzen satte 97 Tore.
Zuvor lief der schwedische Nationalspieler in seiner Karriere unter anderem für den FC St. Pauli auf. Die Hamburger hatten Gyökeres in der Saison 2019/20 von Brighton & Hove Albion ausgeliehen, in 28 Spielen für St. Pauli traf er siebenmal.
- Getty
Viktor Gyökeres: Seine bisherigen Profistationen
- IF Brommapojkarna (2016 bis 2018): 25 Tore in 67 Spielen
- Brighton & Hove Albion (Januar 2018 bis Sommer 2021, dabei mehrfach verliehen): 1 Tor in 8 Spielen
- FC St. Pauli (2019/20): 7 Tore in 28 Spielen
- Swansea City (Oktober 2020 bis Januar 2021): 1 Tor in 12 Spielen
- Coventry City (Januar 2021 bis Sommer 2023): 43 Tore in 116 Spielen
- Sporting (2023 bis 2025): 97 Tore in 102 Spielen
- FC Arsenal (seit Sommer 2025): 7 Tore in 24 Spielen